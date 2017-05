Siguen sufriendo por calor en primaria de Coatza Tweet Por segundo día consecutivo en esta semana, los alumnos de la escuela primaria Benito Juárez García siguen tomando clases en el patio, pues aunque fue restablecida la energía eléctrica, no pueden prender los climas y solo pueden utilizar los ventiladores Coatzacoalcos - 2017-05-23 11:07:43 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-23-11:09:16 Coatzacoalcos Por segundo día consecutivo en esta semana, los alumnos de la escuela primaria Benito Juárez García siguen tomando clases en el patio, pues aunque fue restablecida la energía eléctrica, no pueden prender los climas y solo pueden utilizar los ventiladores.



La directora Desiree Cruz Pineda recordó que se están viendo afectados más de 460 alumnos, como profesores y el resto del personal que labora en este plantel educativo ubicado en la avenida Bravo, en el centro de Coatzacoalcos.



“El día de ayer (lunes) vino Comisión Federal de Electricidad a conectarnos, y lo digo entre comillas, porque nos pusieron en el transformador que está acá a lado, que es de menor capacidad”, explicó la profesora.



Aunque este transformador también abastece de energía eléctrica al Cadi Dif Eva Samano y a los vecinos que se encuentran en esa zona, por lo cual no pueden prenden prender los climas, y existe el riesgo latente que se genere una sobrecarga.



Esta mañana los padres de familia sostuvieron una reunión con la directora, para que se llegue a una solución y los estudiantes puedan tomar clases cómodamente.



Anuncio que este día la Sociedad de Padres de Familia acudirá a las oficinas de la CFE, con tal de que puedan hacer el cambio de transformador.

