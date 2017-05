Estruendo en planta de Minatitlán; no hay daños Tweet Minatitlán - 2017-05-22 22:09:04 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-22-22:09:56 Minatitlán En este lugar se originó el estruendo En la empresa de Soluciones Químicas se originó una emisión de gas natural con dirección a una área cerrada de la caldera numero 4. Ese gas natural hizo contacto con altas temperaturas y ocasionó una fisura en la placa metálica de la caldera.



Por eso se debió el estruendo en Minatitlán y sus alrededores. La empresa de inmediato accionó sus protocolos de seguridad logrando que no pasara a mayor problema.



No se reportan daños al exterior de la planta y sin consecuencias para las personas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

