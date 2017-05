Tras copia de video, Daniel Zairick termina con casa productora

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-22-21:47:40 Orizaba El candidato del PAN-PRD a la alcaldía de Orizaba, Daniel Zairick Aboumrad, comentó que despidió a la casa productora que le editó un video en donde el discurso era copia de otro.

Refirió que en su momento contrató a esa pequeña empresa para realizar un video como parte de su campaña, le presentaron un guión y al leerlo le gustó, se le hicieron algunas pequeñas correcciones y se filmó.



Agregó que ahora se percató que el contenido es copia de un discurso ofrecido por el presidente argentino Mauricio Macri y por esa razón dio por terminado su contrato con la citada productora.



Lamentó esa situación y comentó que decidió ofrecer una explicación a los ciudadanos y es un ejemplo que en su gobierno el que se equivoque se irá, pues no se puede sorprender la buena fe de nadie.



Declinó dar a conocer la productora en cuestión, pues tampoco es perjudicar a nadie.



Comentó que también se vio en la necesidad de prescindir de los servicios del encargado de medios digitales en su campaña.



Indicó que los ciudadanos merecen todo su respeto pero no hubo mala fe de su parte.



Mencionó que el video en cuestión no contenía propuestas, era únicamente motivacional.



Agregó que el video en cuestión sería retirado de los promocionales que viene manejando.



Puntualizó que tras ese error se tomaron las medidas y con eso da por concluido este asunto.