Contará Puebla con dos equipos en primera división: Bonilla

El presidente de La Liga MX del futbol, Enrique Bonilla, señaló en conferencia de prensa que no ha tenido notificaciones de las ventas de equipos como Puebla, ni de otros equipos como Atlante, Chiapas, Monarcas o Zacatepec.



"Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación, ni nada", comentó el directivo después de la final por el ascenso entre Lobos BUAP y Dorados de Sinaloa, que ganó la escuadra poblana.



En el caso específico de La Franja, en donde se habla de ofertas, comentó que "no han solicitado certificado o cambio de sede y Puebla sigue siendo de Puebla". Destacó que habrá dos clubes en la ciudad de Puebla, el Club Puebla y Club Lobos BUAP que ascendió.



Recalcó que en el tema de vender al equipo Puebla, "no hay ninguna propuesta en la mesa, la única situación que se les pidió es que ampliaran la garantía, es decir en lugar de cinco millones de dólares, que entregaran una fianza por diez millones de dólares que deberían tener cubierto para el inicio de la Semana del fútbol".



