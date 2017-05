AMLO denuncia que Peña Nieto comisionó a secretarios de Estado para operar un fraude en Edomex

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que secretarios de Estado y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto estarían comisionados para operar el fraude en los comicios del Estado de México, el próximo 4 de junio.



A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el tabasqueño da a conocer diversos documentos sobre una presunta estrategia del gobierno federal para ganar a cualquier precio la elección mexiquense.



Según el excandidato presidencial, para ese fraude electoral se comisionó a funcionarios de alto nivel como el exrector de la UNAM y secretario de Salud, José Narro, así como los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social, Aurelio Nuño, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Miranda, respectivamente.



Al principio del clip, el tabasqueño celebra la existencia de las redes sociales para poder difundir esa información, pues antes –dice– la oposición no tenía la opción para comunicarse e interactuar con los ciudadanos.





Por eso, apunta, “convoco a los ciudadanos del Estado de México y a los ciudadanos de las entidades donde va a haber elecciones el próximo 4 de junio, a que se esté grabando, se esté denunciando por las redes sociales”.



Señala, asimismo, que le hicieron llegar –aunque no especifica quién ni cómo– el documento en el que se puntualiza la manera en que Peña Nieto asignó tareas en el Estado de México a funcionarios de alto nivel.



A Narro, secretario de Salud, se le asignó el municipio de Ecatepec, donde operará mediante un enlace, la subsecretaria de Administración y Finanzas de la dependencia, Marcela Velasco González.



“Quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a pasar a ser ‘mapache\\\'”, critica López Obrador.



Según una hoja que muestra Andrés Manuel en su video, al titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, le asignaron el municipio de Cuautitlán Izcalli y su enlace es Luis Velásquez López Valverde, coordinador general de delegaciones generales de la SEP.



En Huixquilucan, Alejandro Osuna Rivero; Ixtapan de la Sal, José Reyes Baeza; Metepec, Rafael Pacciano Talaman; Naucalpan, Angélica Hernández Olmos; Otumba, Enrique De Lamadrid; Toluca, David Peychina Grub; Tlalnepantla, Roberto Ramírez de la Parra; Valle de Bravo, Eviel Pérez Magaña; Texcoco, Gerardo Ruiz Esparza; Tultitlán, Luis Miranda, titular de Sedesol “y compadre de Peña”.



Según el líder de Morena, el documento tiene los teléfonos de cada priista.



También muestra otro escrito donde viene plasmada la supuesta estrategia del PRI por distrito. Ahí, apunta, se menciona qué harán en la campaña (“b”) y el día “d”, 4 de junio. El objetivo, agrega, es “informar con claridad el riesgo de tener un gobierno dirigido por Morena. ¡Uy, qué miedo, miren como estoy temblando!”, ironiza.



Y llama la atención, dice, el hecho de que debe buscarse un acercamiento con el PAN y el PRD. El “voto duro” del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, está en Tejupilco, Valle de Bravo, Atlacomulco y Almoloya, donde deberán reforzarlo, sostiene.



De acuerdo con los datos del documento que muestra el líder de Morena, Del Mazo pierde ante una “DG”, la candidata de Morena, Delfina Gómez, en Texcoco, Tlalnepantla y Nicolás Romero. “Aquí la estrategia es reforzar el call center para desactivar el voto. Son las llamadas en la madrugada, es la guerra sucia, todas las estrategias perversas”, añade.



Y en el llamado día “d”, dice López Obrador, los priistas pretenden reforzar el voto duro de Del Mazo y desmovilizar donde gana la maestra, así como fomentar el abstencionismo.



En la estrategia que, dice, le hicieron llegar, para los 30 distritos que consideran estratégicos, los priistas tienen la meta de obtener el 40% de la votación, es decir, 2 millones 389 mil votos.



Siempre de acuerdo con el texto, López Obrador destaca que hasta el lunes 8 tenían ya un millón 763 votos asegurados, pero les faltaban 593 mil 748 votos para alcanzar su meta.



“Todo esto es ficticio porque la gente les está diciendo que sí y está agarrando todo, pero a la mera hora: ‘toma tu voto\\\'”, lanza.



Muestra también tres tarjetas que le están dando a la gente. La de salario rosa, la tarjeta con todo y la fuerte.



“Ya ven como aparece Del Mazo con mano dura, frijol con gorgojo, frijol pura proteína vegetal y gorgojo pura proteína animal”, suelta el tabasqueño.



De igual manera, menciona que los priistas bautizaron a su centro de operación como “el pentágono”, en Toluca, y “tienen el análisis detallado de cómo van a operar en escuelas, en bibliotecas en Atlacomulco. ¿Qué culpa tienen los de Atlacomulco, gente buena, de que el grupo mas corrupto se autonombre así, Atracomulco?”, cuestiona.



López Obrador indica que la información la obtuvo con ayuda de la gente y la subió a las redes sociales porque no sirve de nada denunciar estos delitos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pues “se hacen de la vista gorda”.



INFORMACIÓN TOMADA DE:



http://www.proceso.com.mx/487488/amlo-denuncia-pena-comisiono-a-secretarios-operar-fraude-en-edomex-video