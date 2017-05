Defiende PAN a la candidata de Juchique de Ferrer

Serán las instancias competentes las que deben de resolver si la candidata a la alcaldía de Juchique de Ferrer por la alianza “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD, Lizbeth Portilla Gumersindo, está violando la Ley electoral.



Así lo afirmó la diputada local del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, al ser cuestionada sobre la difusión de un audio en donde se escucha a la aspirante asegurar que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares está ofreciendo los apoyos del programa “Veracruz comienza contigo” a cambio del voto de los candidatos de dicha coalición.



“Creo que todos los mexicanos y las mexicanas debemos de ser respetuosos de la Ley, lo más importante que se manejen conforme a Derecho, ahí están las instancias y las autoridades quienes serán los que deban juzgar si esto es procedente o no.



“Les compete a ellos, que hagan el análisis y se presenten las pruebas, que se realice el proceso que se tiene que llevar a cabo y tenemos que procurar todos trabajar en un Estado de Derecho”, declaró García Rojas.



En otro tema, como vocal de la comisión de Agua Potable y Saneamiento, mencionó que se debe de revisar la documentación que garantice que no es peligroso el proyecto del gasoducto que el Cabildo de Xalapa avaló construir en la ciudad.



“Esto es Federalizado, pero al ayuntamiento le toca ver y garantizar los derechos de las y los ciudadanos que están asentados en la ciudad”, opinó la legisladora del partido albiazul.



Recordó que el alcalde, Américo Zúñiga Martínez, declaró que iba a realizar una consulta púbica, la cual no se llevó a cabo, de ahí que ahora tiene la oportunidad de retomar la voz de los ciudadanos para garantizar que sería una obra que cumpla con las normas de protección civil.