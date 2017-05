PAN no quiere que comparezca titular de Sedesol

Pese a que los mismos candidatos de la alianza PAN-PRD señalan en eventos públicos que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares está utilizando los programas sociales a cambio del voto, por ahora no se solicitará la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.



Así lo señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sainz.



La legisladora del PAN afirmó que al existir veda electoral la titular de la Sedesol, Indira Rosales San Román, no será llamada a comparecer ante la Legislatura para explicar cómo se realiza la entrega de apoyos a través del programa “Veracruz Comienza Contigo\".



Esto al ser cuestionada sobre el caso de la candidata a la alcaldía de Juchique de Ferrer por la alianza “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD, Lizbeth Portilla Gumersindo, quien dijo en un evento de campaña que los apoyos se dan a cambio del voto.



“Estando en veda electoral no puede comparecer la secretaria, pero yo creo que hablar es muy fácil. Cuando tengan pruebas, fotos, audios, en donde cualquier programa, sea estatal o federal, estén condicionándolo por un voto hay que presentarlo y hacer las denuncias correspondientes”, declaró la diputada del PAN.



En otro tema, Manterola Saiz dijo que además del diputado independiente, Sebastián Reyes Arellano, cualquier otro legislador será bienvenido a la bancada del PAN, siempre que busquen concretar la agenda legislativa de esta fuerza política.



“Se están sumando más diputados, podemos tener más fuerza para sacar adelante los temas que necesitamos”, comentó la legisladora del partido albiazul.



Agregó que con más integrantes se podría logar que ya no cueste tanto lograr consensos al interior de la LXIV Legislatura, tal y como generalmente ocurre.



“Cada que hay una votación que requiere de la mayoría cuesta mucho trabajo y esto ha frenado que podamos beneficiar a Veracruz”, indicó.