Presunto atentado en secundaria de Culiacán

Este lunes por la mañana se emitió una alerta en la secundaria Stase del sector Infonavit Humaya en Culiacán, luego de que se corriera la voz acerca de un estudiante armado en el plantel.





Alarma



Según autoridades, el joven publicó anteriormente en redes sociales acerca del supuesto ataque armado que llevaría a cabo, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Ante esto, elementos de la Policía Estatal, con ayuda del grupo canino K-9 se dieron cita a las afueras de la institución con el fin de realizar labores de campo en búsqueda de la supuesta arma en cuestión.



Al lugar arribaron algunos padres de familia quienes se encuentran dialogando con las autoridades del plantel, expresando su inconformidad ante la situación.





Cancelan



El director de la secundaria, Federico soto valora la posibilidad de suspender el festejo del Día del estudiante .



El director explicó que todo fue un mal entendido y no existió como tal la amenaza, los dos niños que al parecer se vieron involucrados en presuntas amenazas no están asistiendo a clases y reciben atención sicológica tanto los niños como los padres de familia



También se valora la posibilidad de realizar operativo mochila a los alumnos.

















