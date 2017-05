Reprocha TWP a EPN asesinatos de periodistas

The Washington Post reprochó al presidente Enrique Peña Nieto las respuestas respuestas y acciones por los asesinatos de periodistas en el país, ya que considera el diario estadunidense el crimen del corresponsal de La Jornada y fundador de Ríodoce, Javier Valdez, ocurrido en Sinaloa la semana pasada, la confirmación del peligro en la que viven los reporteros en México, especialmente aquellos que trabajan en temas del narcotráfico.



“Es bueno que el señor Peña Nieto condenara de forma inmediata y rotunda la muerte del señor Valdez, pero claramente no es suficiente”, se lee en el periódico estadounidense en un editorial que tituló en su versión digital “En México, el periodismo literalmente se está matando”.



“La vida y muerte de este valiente reportero (Valdez) debería servir de inspiración y dar un codazo al gobierno mexicano para comprometerse a realizar las reformas necesarias para terminar con la impunidad que permite florecer la anarquía en el país”, exhortó el rotativo.



En la versión impresa el diario colocó la misma editorial pero de manera más contundente con otro título: “La pena de muerte por reportear: un periodista mexicano arriesgó y perdió su vida persiguiendo la verdad”. Es el segundo editorial en importancia de la edición del día.



The Washington Post hace un repaso de Valdez, su importancia en la investigación del narco y el crimen organizado en Sinaloa, y cómo se había convertido en un icono del riesgo que los reporteros están dispuestos a llevar a cabo por tratar de descubrir y publicar la verdad. Además retoma el tuit que escribió el 25 de marzo tras el asesinato de la también periodista Miroslava Breach: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.



También recuerda que en méxico se cuentan seis periodistas muertos en lo que va de año, más de un centenar desde el año 2000, y la paradoja que once días antes de la muerte de Valdez, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por las siglas en inglés) presentara su informe sobre la peligrosidad de ejercer el periodismo (“Sin excusa: México debe romper el ciclo de impunidad ante la muerte de periodistas”) ante el propio presidente.



“Las recomendaciones del informe del CPJ debería ser aceptado, y el fallo crónico del sistema judicial a la hora de investigar y procesar crímenes debe ser atendida. Un buen inicio es hacer una prioridad a encontrar aquellos que dispararon al señor Valdez y aquellos quienes lo ordenaron”, pide el Washington Post.



















http://www.ejecentral.com.mx/twp-reprocha-a-epn-muerte-de-periodistas/