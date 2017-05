Ciro Porras tendrá gobierno de cercanía con la gente

Con seguridad y convicción de que el candidato de la coalición que Resurja Veracruz es la mejor opción, colonos de la Insurgentes, reafirmaron su apoyo a Ciro Félix Porras el “Candidato del Pueblo” a quien aseguran ganara la Presidencia Municipal.



El abanderado del tricolor a la Presidencia de Minatitlán, llevó compromisos a familias del sector, dejando claro que su administración no será un gobierno de escritorio, sino todo lo contrario, será un gobierno cercano a la gente como siempre lo ha hecho.



Vecinos de ese sector, expusieron al candidato de la coalición PRI-PVEM, cada una de las necesidades de la colonia, comprometiéndose el candidato a dar solución a todas y cada una de ellas, confiando colonos en que Ciro Porras les cumplirá, como lo ha hecho en otras ocasiones, no solo en elecciones, sino siempre, manifestaron.



“Nosotros estamos apoyando al licenciado Ciro, porque siempre nos ha ayudado, no nadamos ahorita que empieza la campaña, desde siempre él ha estado con nosotros, nos ha apoyado tanto a jóvenes, niños, ancianos a todos, por eso vamos a votar por él Lic. Ciro, porque él va a ganar la Presidencia municipal”. Expresó la señora Elda Peralta García.



Vecinos de la populosa colonia, se fueron sumando a la caminata casa por casa que el licenciado Ciro Porras realizo para llevar de viva voz, cada una de sus propuestas, las cuales son parte del conceso de muchos ciudadanos que le han manifestado al candidato.



Durante el recorrido, la joven Dayana Jacinto Bautista, dijo manifestó su apoyo al candidato tricolor, al referir que es una persona de trabajo, a quien quiere, porque lo han visto trabajar.



“El apoyo que ha estado dando a todos nosotros, es de siempre, es un hombre recto, el cual nosotros queremos para Minatitlán y sé que él no nos va a dejar a nadie y nos va a apoyar, todos estaremos hasta el final con él, de mi parte, yo confió en él, porque me ha dado la confianza, nos ha dado su mano para que andemos con él, no lo vamos a defraudar porque él nos ha respondido”, concluyó.