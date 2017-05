Setsuv, sin favorito para Rectoría de la UV

Los agremiados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv), no tienen ningún favorito para suceder a la rectora de la máxima casa de estudios Sara Ladrón de Guevara González.



En entrevista el Secretario General, Juan Mendoza, aclaró que, si bien no tienen voz, ni voto en la elección de rector de la UV, por lo que no pueden estar a favor o en contra de nadie, consideran como “bueno” el trabajo que ha realizado la actual rectora al frente de la UV.



“La actual rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara y el Setsuv, mantenemos buena relación”.



El líder sindical mencionó que no conoce el trabajo que han realizado las aspirantes a ocupar el cargo de rector de la UV, tales son los casos de Rocío Ojeda Callado y Rosío Córdova Plaza: “no tenemos conocimiento de quienes son”.



A pregunta expresa sobre si tenían alguna “favorita” para ocupar el cargo de rectora de la Universidad Veracruzana expresó: “ni a favor, ni en contra”.



Para insistir: “lo único que si podemos decir es que la señora rectora Sara Ladrón de Guevara ha hecho un buen papel en la rectoría y eso nos consta que ha hecho un buen papel en la rectoría pero nosotros no tenemos poder de intervenir en este proceso”.



Hay que hacer mención que será hasta el mes de agosto cuando se lleve a cabo la elección o reelección de rector en la máxima casa de estudios. Esta renovación se realiza cada cuatro años.



Hasta el momento se han pronunciado por contender en este proceso, la investigadora Rocío Córdova Plaza, quien es integrante del Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana; de igual manera la académica Rocío Ojeda, quien fuera directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación.



En otro orden de ideas el líder del Setsuv, informó que dentro del sindicato se está llevando a cabo un proceso de elección en donde los socios podrán participar, se realizará este lunes y culmina el 25 de junio.