Congreso de Veracruz solapa lucro electoral de Yunes Linares con programas sociales: Bueno Torio

En vez de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, el Congreso del Estado respalda a la actual administración para que utilice los programas sociales con fines electorales, incluso con la participación activa de algunos diputados.



Así lo acusó el ex candidato por la vía independiente al gobierno de Veracruz, Juan Bueno Torio, en entrevista.



Al ser cuestionado sobre el caso de Juchique de Ferrer, en donde la candidata a la alcaldía por la alianza “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD, Lizbeth Portilla Gumersindo, dijo en un evento público que el programa “Veracruz comienza contigo” se entrega a cambio del voto de los candidatos de dicha coalición, el también ex diputado federal dijo que los legisladores deberían de vigilar el correcto uso del dinero.



Acusó que legisladores, principalmente los panistas, están vinculados en la coacción del voto a través de repartir despensas a los veracruzanos, lo que quedó evidenciado en los medios.



\"Diputados estuvieron repartiendo despensas en el momento que arrancaba la campaña, el mismo Congreso ya está metido en eso, ni siquiera despensas compradas de su bolsa, despensas del Gobierno del Estado (...).



“Se supone que son dos poderes distintos, se supone que las despensas no son para comprar votos, se supone que el Congreso está para cuidar que eso no suceda\", argumentó.



Bueno Torio asistió al \"Diálogo con académicos, universitarios y profesionistas\" a donde se invitó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como \"El Bronco\".



Previo al diálogo, el ex panista sostuvo que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares está realizando las mismas prácticas de sus antecesores.