Presenta Novak Djokovic a su nuevo entrenador

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-21-15:43:20 Redacción

El número 2 mundial Novak Djokovic, que rompió con su entrenador Marian Vajda a principios de mayo, anunció el domingo que va a entrenar con el extenista estadounidense Andre Agassi ya desde los próximos días en Roland Garros (28 mayo-11 junio).



Queda por determinar la duración de esta colaboración, que según Djokovic todavía no está decidida.



"Hablo con Andre desde hace dos semanas, por teléfono, y hemos decidido trabajar juntos en París. Así que estará ahí y veremos qué pasa en el futuro. Los dos tenemos ganas de trabajar juntos y de ver dónde nos lleva ello", declaró el serbio justo después de su derrota en la final del Masters 1000 de Roma ante el alemán Alexander Zverev (6-4, 6-3).



Djokovic había optado a principios de mayo por "una terapia de choque" rompiendo lazos con su entorno de colaboradores, ya que se desvinculó no sólo de su entrenador Marian Vajda sino del el resto de su equipo. A finales de 2016, Djokovic terminó su relación laboral con el extenista alemán Boris Becker, que fue su entrenador dos años.



"(El nuevo entrenador) será alguien que ha vivido experiencias similares a las mías", había declarado 'Nole' en una conferencia de prensa antes del Masters 1000 de Madrid, a principios de este mes.



Con Agassi, Djokovic opta por trabajar con uno de los grandes nombres del pasado, ya que el estadounidense conquistó 60 torneos en el circuito ATP, ocho de ellos en citas del Grand Slam.



"Andre es alguien por el que tengo un gran respeto, como hombre y como jugador. Ha vivido lo que yo vivo. Entiende este deporte de manera increíble y aprovecho cada una de nuestras conversaciones", declaró Djokovic este domingo.



"Pero es también alguien que cultiva los valores familiares y filantrópicos. Es muy humilde y puede aportar mucho a mi vida, dentro y fuera de la pista", añadió.



- Ave Fénix -

Agassi contó en su autobiografía "Open" sus problemas con las drogas, su divorcio y un control positivo (archivado por la ATP). En su carrera vivió altos y bajos y en octubre de 1997 llegó a caer al 140º puesto mundial, por lo que conoce bien los efectos de los problemas de motivación, aunque Djokovic sigue en la primera línea.



Después de cuatro años sin grandes éxitos, Agassi ganó Roland Garros en 1999, a sus 29 años. Luego levantó otros cuatro torneos del Grand Slam.



Agassi, casado desde hace más de quince años con Steffi Graf, la excampeona alemana, con la que tiene dos hijos, ha estado apartado del circuito desde su retirada en 2006. "Pero hablando con él he podido darme cuenta de que sigue los partidos muy de cerca", asegura Djokovic.



Con otra exestrella del tenis como Boris Becker, Djokovic tuvo una relación que no pareció terminar del todo bien, cuando el alemán afirmó que el bajón del serbio en 2016 se debía a que no entrenaba lo suficiente.