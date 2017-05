Crece apoyo a 'independientes' en Veracruz y el país; la ley, ingrata con ellos, dice ‘El Bronco’

El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien es conocido como “El Bronco”, aseveró que la sociedad en Veracruz y en el resto del país está apoyando más a los candidatos independientes porque ya están “encabronados” con los partidos políticos.



Consideró que la Ley ha sido ingrata contra los candidatos sin partidos; sin embargo cada vez existen más votos para estos.



“Creo que Veracruz tuvo un número importante de votos independientes en la pasada elección y creo que eso va a crecer.



“El enojo ciudadano es mucho y lo único que están generando los partidos es eso, seguir haciendo o encabronando a la gente y eso obviamente va a ser un beneficio para los candidatos independientes”, vaticinó.



Opinó que los partidos hicieron una Ley Electoral a su manera o a su comodidad, pero es evidente que la propia sociedad va a ir quitando a los partidos políticos, pues este fenómeno ocurre en toda la República.



“La gente está decidida a vencer al sistema, yo he dicho que la partidocracia hay que jubilarla pero sin pensión, hay que mandarlos a su casa pero sin pensión”.



Rodríguez Calderón dijo que en su caso la clave para llega a la gubernatura fue “chingarle de a madre y trabajar 18 horas diarias”, lo que desde su perspectiva tienen que hacer todos los independientes.



Reconoció que es injusto que en Veracruz el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no esté pagando los recursos para las campañas de los candidatos independientes.



En su visita a la ciudad de Xalapa para participar en un \"Diálogo con académicos, universitarios y profesionistas\", aseguró que las Leyes siguen siendo arbitrarias para los ciudadanos.

No obstante, reiteró en su discurso que ya no se deben de utilizar los recursos públicos para financiar partidos políticos o campañas electorales, así sea de aspirantes independientes.



“No les deben de pagar (a nadie), el que es independiente tiene que entrarle, una parte importante de los independientes es eso; yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se gaste el dinero público en los partidos políticos.



“Debería de ser al revés, que no les den ya dinero a los partidos políticos, además creo que la parte proporcional que le toca a los candidatos independientes es pírrica, es vergonzante, es algo que ni siquiera les va a ayudar a nada”, argumentó.



En otro tema, cuestionado sobre las recientes detenciones que está realizando la Fiscalía General en Veracruz a ex funcionarios de la pasada administración acusados de actos de corrupción, refirió que espera que no haya colusión entre jueces y acusados, tal y como ocurrió en Nuevo León.



“Espero que no los amparen como en Nuevo León, ahí metimos a varios al bote o los traemos con órdenes de aprehensión, pero hay jueces que se coluden con ellos y los amparan y luego al final de cuentas no se resuelven las cosas”.