Cae Gina por enriquecimiento ilícito y otros delitos a su paso por el Gobierno de Veracruz

La ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y actual presidenta de la Fundación Colosio del Estado, María Gina Domínguez Colío, fue detenida la noche de este sábado.



Elementos de la Policía Ministerial del Estado la detuvieron en la capital del Estado.



La ex presidenta enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y otros delitos.



Igualmente está denunciada por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por haber malversado 4 mil millones de pesos a su paso en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) en el gobierno del estado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



Gina Domínguez fue llevada a los juzgados del penal de Pacho Viejo en las primeras horas de este domingo, para ser presentada ante un juez de control, formular la imputación y legalizar la detención.



La FGE pedirá también las medidas cautelares, posiblemente de prisión preventiva.



Cabe señalar que previo a su detención se confirmó que estaba siendo investigada por la Fiscalía General del Estado, por lo que la ex funcionaria comenzó a rematar diversas propiedades en Xalapa.