Hasta últimos día de mi vida seguiré sirviendo a mi ciudad: Vasconcelos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-21:01:06 Coatzacoalcos

Habitantes de las colonias Nueva Calzadas, Trópico de la Riviera respaldan el trabajo realizado por el candidato de la Alianza PRI-PVEM, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, único candidato que conoce los problemas de Coatzacoalcos y que durante años ha caminado apoyando, mencionaron las mujeres, a las que Vasconcelos Guevara llamó motor primordial del hogar; saben que con Vasconcelos Guevara se garantiza, salud, educación, empleo, agua, seguridad, y el bienestar familiar.



En una plática con vecinos el candidato Vasconcelos Guevara les dijo que a partir del cinco de junio comenzarán a ver los cambios en sus respectivas colonias, alumbrado, asfalto de calles, canales de agua entubados y lo primordial, atención a la salud, serán las primeras acciones que realizará sin haber tomado el cargo que el pueblo le va a conferir, porque ellos, los ciudadanos, saben del trabajo realizado por años y no en época electoral como sus adversarios políticos que además gastan el dinero del pueblo en publicidad para darse a conocer.



Les mencionó que no se dejen engañar, que ya comenzaron a pedir o enviar algo a nombre del candidato, "su amigo, Carlos Vasconcelos Guevara no pide credencial ni otro documento, ni entrega despensa de madrugada, o regalitos como otros, Carlos Vasconcelos ha trabajado por ustedes y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida, en mi Coatzacoalcos querido".



Muestras de agradecimiento, reconocimiento y de absoluto respaldo recibió de los asistentes en su mayoría mujeres, de las que dijo, son el motor del hogar.





TRABAJADORES DE SNTSA Y DEL SNTE CON CARLOS VASCONCELOS GUEVARA



Sobre la tarde trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores o de la Salud (SNTSA) invitaron al candidato a la reunión informativa y ahí, le dijeron muestra de adhesión, asegurando que es mejor candidato.



De la misma forma acuerparon a Vasconcelos Guevara, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quiénes desde sus posiciones trabajan para el hombre y no para el partido.



"Conocemos a Don Carlos Manuel Vasconcelos, conocemos su trayectoria de trabajo y de absoluta honestidad y don de gente, además de ser una persona que no pierde el piso y ayuda sin nada a cambio, como lo hacían sus padres"

Aún más, "sabemos que usted ha mejorado la calidad de vida de las familias cetemista, invito a mis compañeros al análisis para votar este cuatro de junio, sabemos, que usted es garantía de salud, de empleo, la educación y sobre todo seguridad", dijo uno de los asistentes al tomar la palabra.



Los trabajadores escucharon las acciones a emprender después de que la ciudadanía vote por él y lo lleve a ocupar el cargo de presidente de esta ciudad cuyo proceso no debe parar; de ahí el candidato les habló sobre salud, empleo, agua potable, energía eléctrica, una ciudad deportiva, entre otras acciones más que se realizarán durante su gestión que le va a conferir el ciudadano, porque, dijo, es el único candidato con los pantalones bien puestos, sabe hacer las cosas, es nativo de Coatzacoalcos.