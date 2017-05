Niega PAN que MAYL desacatara ajustes al presupuesto; Comisión de Hacienda no ha entregado informe

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-19:37:44 Imagen del Golfo

La diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas denunció que son infundadas las acusaciones sobre desacato contra el gobernador del Estado de Veracruz, pues dijo, que es de conocimiento público que Miguel Ángel Yunes Linares y La Secretaría de Hacienda enviaron hace más de mes y medio la información sobre la reducción de gastos de cerca de 1, 900 mdp en la administración pública.



En caso dado, aseguró la diputada, serían los integrantes de la Comisión de Hacienda quienes deberían entregar la información pertinente al Pleno sobre cuál es su planteamiento de reducción, saber cuáles son las adecuaciones presupuestales que se plantearon, pues a la fecha no se cuenta con un informe o dictamen, por parte de ellos, de las reuniones que sostuvieron con los diferentes secretarios y secretarias del gobierno estatal actual.



Mariana Dunyaska puntualizó que el Partido Acción Nacional no tiene representación en la Comisión de Hacienda del Estado, pues los grupos parlamentarios determinaron sacarlo; sin embargo, reiteró que se publicó en la gaceta y los medios de comunicación fueron testigos que dicha Comisión sí recibió a tiempo las observaciones al Presupuesto de Egresos, e insistió, sí escucharon las distintas comparecencias de los funcionarios.



La diputada del PAN afirmó que no tienen ninguna validez las acusaciones por desacato realizadas por la fracción del grupo legislativo de Morena contra el gobernador Yunes Linares, ya que tal figura ni siquiera existe en el ordenamiento jurídico penal, y según la Constitución Federal y Ley Reglamentaria, la posibilidad de la Controversia constitucional requiere ser avalada por el Poder Legislativo, ya que un grupo Legislativo o un diputado en lo particular no puede interponerla.



Mariana Dunyaska García Rojas dijo que estas declaraciones no abonan en dada a enfrentar el déficit financiero de 22 mil millones de pesos anuales que enfrenta el Estado, por eso requirió una vez más el apoyo de la federación para que pague la nómina magisterial y lograr un impacto directo de 15 mil millones de pesos, que sumados al ahorro que hace el gobierno estatal, y los ajustes que se logren por la reestructuración, “podríamos salir adelante del déficit presupuestario, pero la federación sigue sin responderle a Veracruz” denunció.