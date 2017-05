Candidata del PAN-PRD revela que Yunes Linares usa programas sociales con fines electorales

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-19:31:20 Imagen del Golfo

La candidata a la alcaldía de Juchique de Ferrer por la alianza PAN-PRD, Lizbeth Portilla Gumersindo, reveló que los apoyos del programa “Veracruz comienza contigo” se están ofreciendo a cambio del voto de los candidatos a alcaldes por esa coalición.



Dijo que por “línea” del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ofrecen los apoyos del programa que además se entregan en plena veda electoral.



Fue en una de sus visitas a la localidad de El Calabozo, que dio a conocer lo anterior además de que entregó dinero en efectivo a uno de sus enlaces para la compra de sillas, ya que el salón social no contaba con éstas, y asegurando que con ello, en próximas visitas, estarían más \"cómodos\".



“La línea que nuestro gobernador manda y pide el apoyo para todos los candidatos del PAN-PRD. Hace unos meses mandaron a censar a diferentes poblaciones de nuestro municipio y ya están entregando los apoyos, consisten en apoyos para la alimentación de los ciudadanos.



“Alimentación en serio, de calidad, hoy entregaron en Plan de las Hayas y van a venir a entregar a Laguna de San Juan. Aquí en Calabozo también les van a llamar, es un programa que se llama ‘Veracruz sigue contigo’, o algo así, del gobierno del Estado, les va a traer las famosas despensas”, confesó en su discurso.



La aspirante a la alcaldía explicó que dicho programa consiste en apoyos alimentarios y que se comprometió a que una vez ganando la presidencia municipal seguirán siendo repartidos.



“Veracruz comienza contigo’, entonces consiste en despensas, son alimentos para ustedes y que va a ser su programa que constantemente lo va a estar mandando el gobernador para ustedes, pero también quiere el apoyo para sus candidatos, o sea nosotros. En Juchique voy yo, en Alto Lucero va otra persona, en Colipa va otra y en Vega; y así en cada municipio”, agregó.



Agregó que aunque esa localidad generalmente vota por el PRI, existen cambios políticos que incluso son respaldados por ex alcaldes del tricolor, tal es el caso de Abdón López, quien se presentó a su mitin.



“Sabemos que es un pueblo combativo y participativo, que ha votado siempre por un partido, pero en este momento les pide el apoyo para la alianza; no les va a pasar nada, prueba de ello es que el ex alcalde (Abdón López), que es una persona que también interpreta la política, que es una persona de trabajo y es una persona que viene apoyando la alianza. Entonces ustedes como ciudadanos del pueblo deben de entender el mensaje, también con el mayor de los respetos, que ahora vamos a votar o la idea es ganar la confianza por el PAN-PRD”, reiteró.



Dijo que se trataba de su primera visita a El Calabozo en la campaña, aunque anunció que habrá más hasta convencer a la población de apoyarla con su voto.



La aspirante cuestionó a los asistentes si conocían al gobernador del Estado, a lo que respondieron que no, por lo que tuvo que explicarles que era Miguel Ángel Yunes Linares, apuntando que ya no está gobernando el PRI en el Estado.



“El Estado de Veracruz lo está gobernando el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, él compitió hace un año contra otro candidato y entonces hay que recordarles que ahora gobierna el PAN-PRD”.