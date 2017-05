Con Marco Fabian, Eintracht rescató empate en cierre de Bundesliga Tweet Ciudad de México - 2017-05-20 16:15:33 - Mediotiempo.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-16:15:57 Ciudad de México Marco Fabián disputó todo el partido pero no logró destroncar a los zagueros del Leipzig. (Foto: Getty) Eintracht Frankfurt, con Marco Fabián los 90 minutos, rescató el empate en la última fecha de la Bundesliga, al igualar como local 2-2 ante el sorprendente RB Leipzig, equipo que terminó como segundo en la clasificación por detrás del campeón Bayern Munich.



Sin embargo, al equipo del volante mexicano todavía no se le acaba la temporada, ya que el próximo sábado disputará la final de la Copa de Alemania ante Borussia Dortmund, en el Estadio Olímpico de Berlín.



Cuando parecía que Eintracht se llevaba su cuarto descalabro consecutivo en la liga, apareció Danny Blum con un riflazo dentro del área al 89’ para empatar los cartones a dos goles, luego de que Jesús Vallejo, al 82’, recortara distancias para la escuadra local. En tanto, Marco Fabián tuvo una actuación discreta en el encuentro.



Fue el RB Leipzig el equipo que se había puesto al frente en el duelo, ya que a los 25 minutos de iniciado el juego, Marcel Sabitzer abrió los cartones y luego, al 55’, Yussuf Poulsen clavó el segundo. Parecía que la victoria se lo llevaban los visitantes, pero Eintracht reaccionó de manera feroz para rescatar al menos el empate y cerrar de forma digna el torneo de liga.



Además de buscar un título que no gana desde 1988, de ganar la Copa de Alemania, Eintracht accedería a la Europa League, ya que Dortmund tiene su pase asegurado a la Champions de la próxima temporada.















