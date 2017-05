Aún no concluye revisión de deuda de Veracruz: MAYL

El mandatorio estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que aún no se concluye la revisión de la deuda del gobierno del estado y que al terminarla, se entregará al Congreso local solo en caso de que la solicite y tenga derecho a ello.



Remarcó que no es un análisis fácil por lo que negó que haya desidia por parte de su gobierno y la Secretaría de Finanzas y Planeación.



\"Desde el día que tomé posesión se integró una comisión en donde se está revisando cada uno de los supuestos adeudos que tiene el gobierno del estado\", recordó.



Reiteró que se está analizando la documentación, las licitaciones en el caso de las obras, adjudicaciones, si se iniciaron y concluyeron además de saber si se pagaron o no, por lo que se trata de una revisión bastante seria.



\"Y no se ha concluido pero no por falta de la Secretaría de Finanzas o mía sino porque es un procedimiento bastante complejo. Se trata de ir a revisar a campo obras que habían sido aparentemente concluidas y que se tiene que checar si efectivamente lo fueron o si se entregaron algunos otros bienes materiales\".



Subrayó que no es un procedimiento fácil y sostuvo que se está trabajando y una vez que se concluya se dará a conocer con total transparencia.



Sin embargo al cuestionarle sobre si se entregaría al Congreso del Estado aseveró que únicamente de solicitarlo y tener derecho a ello, se haría.



"Si el Congreso lo solicita y tiene derecho de que se le dé la información, se le dará, sino no".