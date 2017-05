A puerta cerrada y sin transmisión por internet, OPLE realiza debate de candidatos de Boca del Río

El Organismo Público Local Electoral llevó a cabo el debate de candidatos a la alcaldía de Boca Del Río.



Cabe mencionar que aunque se trató de un encuentro para que los ciudadanos conozcan las propuestas, comparen y voten, el OPLE no permitió a las personas ingresar al salón Olmeca del World Trade Center y tampoco se trasmitió en su página de internet.



Los temas fueron: Economía y Empleo; Servicios Públicos y Desarrollo Social y Sustentable.



Humberto Alonso Morelli, candidato de la alianza PAN- PRD, se dijo un boqueño orgulloso de su ciudad por el crecimiento a nivel estatal y nacional.



Recordó que fue presidente de Coparmex, su paso por la CANACO, entre otros.



Economía y Empleo: se comprometió a hacer de Boca Del Río un destino de primer nivel por lo que hará una campaña comenzando con las ciudades con que existen vuelos directos.



Además los directores del área económica tendrán que salir a buscar inversiones para generar crecimiento y habrá facilidad en tramites y permisos.



Promoverá la inversión y hará el Instituto Municipal para el Empleo.



Creará una plataforma digital para información turística, bolsa de trabajo, directorio de emprendedores y un gobierno digital.

Desarrollo Social y Sustentable: seguridad alimentaria, útiles, becas, pisos de cemento, entre otros.



Recordó que cuando fue diputado gestionó recursos para el municipio y ahora habrá más medicinas, creará un instituto de atencion especial para personas con discapacidad, trabajará por un desarrollo integral y llevará a cabo un programa de intervención en escuelas.



Creará programa especial de becas por aprovechamiento y abrirá biblioteca digital ampliando cobertura de internet en espacios público.



Servicios Públicos: recordó que gestionó recursos cuando fue diputado para pavimentaciones y servicios públicos de calidad.

Terminará la sustitución de alumbrado público, atenderá el problema del agua.



Prometió servicios públicos de calidad para todo el municipio.



Rodolfo Navarrete Roca, candidato de Morena, recordó parte de su trayectoria laboral en Pemex y los recorridos efectuados en Boca Del Río para tocar la puerta de los ciudadanos.



Economía y Empleo: con seguridad pública garantizará el desarrollo económico.



Además se impulsará a los diversos rubros y se unirá con consulados de países europeos para definir proyectos de desarrollo industrial y marítimo sin descuidar el ámbito turístico.

Sostendrá un acuerdo con la Marina para retomar la Marina Mercante.



Tendrá en su gabinete a hombres y mujeres honestos y experimentada que radique en Boca Del Río.



Desarrollo Social y Sustentable: afirmó que el saqueo de Boca Del Río acabará con Morena, por ello evitará que sea concesionada el agua ya que debe ser responsabilidad del municipio y no se hará negocios entre familias ricas y de prestanombres.



Habrá un ahorro de 43 millones de pesos que se invertirá en colonias necesitadas y combatirá la corrupción.



Iniciará un programa de vivienda de interés social para personas de bajos recursos económicos.



Centros de atención para ciudadanos con capacidades diferentes para que desarrollen habilidades y se integren a la sociedad.



Servicios Públicos: habló de un programa de infraestructura que incluya transporte urbano y abasto de agua al tiempo de atender el drenaje.



Rendirá cuentas al municipio cada seis meses además que iniciará programa de regulación y jornada social notarial con tarifas accesibles.



Everardo López Uscanga, abanderado del Movimiento Ciudadano, dijo que representará a los ciudadanos y empresarios.



Economía y Empleo: se comprometió a una vinculación con la federacion y estado para generar más y mejores oportunidades.



Promoción turística, comercial y artesanal; simplificación administrativa para apertura de nuevos negocios.



Dijo que apoyará con estímulo y asesoría a la microempresa más un programa de empleo permanente.



Vinculación con colegios de profesionistas y cámaras empresariales para dar a personas con discapacidad y de la tercera edad.



Desarrollo Social y Sustentable: Construccion y puesta en operación de una guardería infantil nocturna, apertura de la casa del abuelo, apoyo jurídico y psicológico, transporte para personas con capacidades diferentes y tarifas especiales.



Servicios Públicos: rehabilitará el alumbrado público existente e incrementará la red de alumbrado.



También limpiará y desazolvará la red de drenaje sanitario retirando tapones hidráulicos.



Impulsará funcionamiento de plantas de tratamiento y ampliará la capacidad de las mismas.



Confió en que compartiendo la visión con el gobierno estatal se logrará avanzar.



Sergio Lara Montellanos, candidato del PRI- PVEM, se dijo ciudadano boqueño desde hace 25 años y recordó su labor en la Tercera Zona Naval Militar.



Economía y Empleo: señaló que lo primero es apoyar a la población boqueña por lo que propuso impulsar a las personas de 35 años a más que no pueden encontrar empleo.



Habrá recursos a fondo perdido para que se autoempleen y generen empleo pero se les vinculara también con empresas.

Atraerá dos hoteles para generar al menos 3 mil empleos e impulsará el turismo convencional y de negocios.



Desarrollará un plan de promoción en la ciudad para atraer empleo.



Propondrá cambiar la fecha del pago del predial a marzo para que a inicio de año no se acumulen los gastos a las familias.

Desarrollo Social y Sustentable: en Boca Del Río existen jóvenes talentosos y competitivos que pueden llegar a las olimpiadas.



Impulso a la prevención de la violencia en el hogar y fomento de la igualdad de género.



Servicios Públicos: plan equilibrado de obra pública pues hay necesidades que no se han atendido.



Crear red de agua que fluya a toda hora y en la totalidad del municipio ya que el PAN ha gobernado más de 17 años y culpan al organismo en el que participaron como directivos.



Cambiará la estructura del drenaje pues las aguas negras fluyen al aire libre generando focos de infección.

Instalará baños ecológicos en playas y espacios públicos.



Indira Zavariz Andrade, Nueva Alianza.



Economía y Empleo:

Dijo que la las principales actividades económicas son la pesca, turismo y comercio pero han sido abandonadas.



Se comprometió a efectuar una simplificación administrativa para fomentar empleo y detonar la economía.



Dijo que pondrá orden en tránsito para acabar con las extorsiones y malos tratos al turismo, que finalmente genera economía.



Desarrollo Social y Sustentable: es importante cubrir necesidades actuales pero también cambiar mentalidad de gobernar a cuatro años sino implementar acciones a largo plazo.



Propuso programa a largo plazo para generar desarrollo social incluyendo a mujeres en proyectos.



Servicios Públicos: reclutará a los mejores profesionistas para una buena labor en el ayuntamiento.



Dijo que mejorará la red de drenaje pluvial y generará obras públicas.



Efectuar un estudio de urbanización para efectuar acciones planeadas y regionales con Medellin y Alvarado.



Atenderá el problema de desabasto de agua potable ya que la desaparición de SAS fue por revanchizmo politico.



Luis Hernández Zamudio, Partido Encuentro Social, se dijo maestro de Educación Física, consideró que su propuesta es una opción de familia.



Economía y Empleo: precisó que la gente quiere bienestar, seguridad y trabajo pero el municipio tiene gran demanda y poca oferta de empleo.



Además adultos de 40 y 45 años reclaman un empleo y no lo encuentran. Se suman los egresados de las universidades por lo que se necesita impulsar a las PYMEs y establecer convenios sobre todo para detonar al sector turismo.



Desarrollo Social y Sustentable: se comprometió a generar un corredor cultural, garantizar abasto de agua a todas las colonias y otorgar seguridad a los ciudadanos.



Servicios Públicos: se comprometió acabar con las diferencias entre la zona turística y social.



Mencionó que el drenaje tiene más de 40 años y necesita desazolvarse.



También habrá brigadas de salubridad y atenderá la parte deportiva creando instalaciones para deportistas con discapacidades.



Instituto Municipal de la Familia, programa de vivienda y llevar servicios del palacio municipal a las colonias.



Alfonso Josue Mejía Díaz, Partido del Trabajo, ingeniero industrial, se comprometió a servir a los ciudadanos.



Economía y Empleo: prometió desarrollo económico para que los boqueños tengan bienestar.



Creará el Centro Municipal de Apoyo al Emprendedor y Empleo para vincular a todos los grupos al sector productivo.



Habrá espacios legales, contables y otras empresas para que los negocios de formalicen y crezcan.



Con el Negocio en Casa se impulsará a egresados de universidades, madres solteras y otros grupos vulnerable.



Desarrollo Social y Sustentable: atacar problemas específicos y dejar de sumir que todos tienen los mismos problemas y necesidades.



Combatirá factores que violentan la estructura familiar como: adicciones, por lo que creas clínica de rehabilitación.



Violencia intrafamiliar: con el DIF Municipal detectaran focos rojos y otorgarán atención psicológica.



Pobreza: lo atacara de raíz y dará prioridad a grupos vulnerables.

Servicios Públicos: las necesidades básicas de Boca Del Río no están cubiertas por lo que habrá plantas de tratamiento eficiente pues actualmente el agua no se trata adecuadamente.



Para San José Novillero y Paso Colorado también habrá plantas de tratamiento para que lo vayan a parar al río Jamapa.



Habrá limpieza preventiva en las redes de drenaje y plantas de agua potable.