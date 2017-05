Sebastián Reyes Arellano se suma al PAN

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-15:57:06 Coatzacoalcos Sebastián Reyes Arellano, diputado independiente que hace unos meses dejó las filas de Morena, ahora se sumó al Grupo Legislativo del PAN.

El diputado Sebastián Reyes Arellano, quien hasta hace unos meses legislaba por la vía independiente, anunció este sábado su cambio al Partido Acción Nacional (PAN).



El legislador, que en 2016 llegó a la Cámara de Diputados con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que con su cambio al partido que actualmente gobierna el Estado, busque otro 'hueso' dentro de la política.



Hace más de un año, Reyes Arellano participó en la convocatoria que en su momento lanzó Morena para la selección de candidatos a diputados locales; sin embargo, nada más llegó a la curul, dejó al partido, debido según dijo, “a la cerrazón con la que se conducen los diputados de esa organización de izquierda”.



“Mientras más me fui involucrando al interior de este partido, me di cuenta de la verdadera forma en que trabajan y cómo es que juegan con la voluntad del pueblo y la manipulan. Eso, más las prácticas totalitarias de un par de personajes que deciden y ordenan todo al interior de Morena, como si esa organización política fuera de ellos. Por eso, y por otras cosas, decidí el 8 de noviembre separarme del Grupo Legislativo de Morena, para volverme diputado independiente”, expuso, refiriéndose específicamente a los diputados Norma Rocío Nahle García y Amado Cruz Malpica.



Fue este viernes cuando Sebastián Reyes solicitó formalmente sumarse al Grupo Legislativo del PAN, el cual aseguró ha mostrado congruencia. Y descartó que su cambio de Morena a la independencia y de ahí al partido que actualmente ostenta el poder en el Estado, pueda interpretarse como un acto de político ‘chapulín’.



Es preciso señalar que desde que Miguel Ángel Yunes Linares ganó la gubernatura de Veracruz, el PAN a nivel estatal ha recibido en sus filas a políticos de otros partidos, incluyendo Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Incluso, su candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos, Jesús Moreno Delgado, hasta finales del 2016 pertenecía a la militancia del tricolor.



Lo mismo ocurrió con el contendiente a la candidatura por el blanquiazul, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, cuyos inicios dentro de la política, se dieron en el PRI.





HAY MÁS VIDEOS



De acuerdo con el legislador, dentro de la Cámara de Diputados todavía no se ha tramitado el desafuero contra Eva Cadena Sandoval, e incluso, advirtió que existen más videos y evidencias de la forma de actuar de Morena, que contradice sus principios de no mentir, no robar y no traicionar.



En cuanto a la ‘carpeta azul’ que Morena dice tener, con las pruebas de los supuestos actos de corrupción y desvío de recursos de Miguel Ángel Yunes Linares, retó a los líderes a mostrar las evidencias y presentar su denuncia.



“Hasta donde yo sé, no ha presentado ninguna denuncia, así como no presentó ninguna denuncia en contra de (Javier) Duarte ni de Fidel Herrera, porque ya todos sabemos que tenían acuerdos políticos para empoderar a Morena por conveniencia, así como cuando Rocío Nahle llegó a ser diputada federal, por acuerdos políticos con Marcelo Montiel”, apuntó.