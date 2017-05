Exigen PANAL condiciones de seguridad para elecciones

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-15:55:32 Tuxpan La presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Veracruz, Meriva Mar Domínguez señaló que la inseguridad ha alcanzado a los candidatos de su partido, ya que algunos han sufrido atentados, como lo ha sido el caso del candidato de Minatitlan dónde balearon su negocio; otro casos más como el de Banderilla, ya que quemaron la Comisión Municipal del partido, así como candidatos que han sido atacados sus vehículos, amenazas y saqueos de cuentas, por mencionar algunos que han padecido

Ante los actos de inseguridad que han sufrido algunos candidatos del Partido Nueva Alianza (PANAL), el instituto político esta exigiendo a las autoridades que se garantice un clima de seguridad durante la jornada electoral del próximo 4 de junio, creando las condiciones necesarias para que los ciudadanos acudan a votar.



La presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Veracruz, Meriva Mar Domínguez señaló que la inseguridad ha alcanzado a los candidatos de su partido, ya que algunos han sufrido atentados, como lo ha sido el caso del candidato de Minatitlan dónde balearon su negocio; otro casos más como el de Banderilla, ya que quemaron la Comisión Municipal del partido, así como candidatos que han sido atacados sus vehículos, amenazas y saqueos de cuentas, por mencionar algunos que han padecido.



En ese sentido, indicó que ese clima de seguridad que se ha presentado a afectado no sólo a la ciudadanía sino también a quienes en estos momentos estan participando en la política, por lo que aseguró que lejos de reprimirlos, como partido los hace más fuerte ya que aseguran que no se dejarán amedrentar.



Precisó que ya han sostenido pláticas con el gobierno estatal para que se garantice la seguridad, pero no solamente en tiempos electorales sino en la vida cotidiana y todos los días.



\"Deben de ser garantes, para que la ciudadanía pueda ejercer con total seguridad su derecho de elegir a los gobernantes, por ello vienen exigiendo que se generé un clima de paz y seguridad para que las personas salgan este próximo 4 de junio a votar sintiéndose segura\", aseveró.



Refirió que han pedido enormemente a las autoridades correspondientes, que no se vaya a vivir tiempo de miedo y de amanaza, que pudiera afectar la elección de personas que podrían estar al frente de una administración municipal así como que la inseguridad, también sea un factor para que la inseguridad cause un efecto en el abstencionismo en estas elecciones que a su vez, provoque que haya falta de legitimidad en los gobiernos municipales.



Así mismo agregó que el partido esta viviendo un momento histórico, ya que podrán tener la oportunidad de resultados deseados así como contar con un gobierno diferente, por lo que esperan ganar las 181 alcaldías dónde tienen a candidatos postulados por este instituto político, candidatos con grandes trayectorias y con ganas de servir a la gente.