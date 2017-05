Presencia de ‘Maras’ causa temor en Moloacán Tweet La localidad Tlacuilolapan, perteneciente al municipio Moloacán, es uno de los puntos en el que decenas de centroamericanos detienen su complicado y peligroso viaje por llegar a tierras Norte Americanas, la presencia de estas personas no es del todo bien vista por sus habitantes por los problemas que generan Moloacán - 2017-05-20 15:47:00 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-05-20-15:48:19 Moloacán Dibujos y leyendas escritas por los indocumentados se pueden ver en la parada de autobuses, en Moloacán; se tratarían de Marasalvatruchas. La localidad Tlacuilolapan, perteneciente al municipio Moloacán, es uno de los puntos en el que decenas de centroamericanos detienen su complicado y peligroso viaje por llegar a tierras Norte Americanas, la presencia de estas personas no es del todo bien vista por sus habitantes por los problemas que generan.



Distintas quejas han surgido, ya que estas personas son consideradas peligrosas, debido a que algunos en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún tipo de droga, molestan a los ciudadanos principalmente mujeres.



A lo anterior se le suma el daño que generan a inmuebles como es el caso de una de las paradas de autobuses del lugar, daño para el que también han contribuido los propios habitantes principalmente jóvenes.



Ahí se pueden ver escritas groserías y dibujos obscenos, además leyendas como “Tegucigalpa Honduras 100%, catracho”, así como las letras MS13 de la banda delictiva “Marasalvatrucha” que opera en el país catracho.



Ante esta situación los habitantes esperan que además sancionar a todos aquellos irresponsables jóvenes quienes no cuidan las instalaciones, intervengan a los indocumentados que están haciendo de las suyas en el municipio.



Indicaron que muchas son las personas quienes viendo la difícil situación de estas personas les brindan ayuda, por lo que ven injusto que además de estar en tierras extrajeras ocasionen daños y atemoricen a sus habitantes.

