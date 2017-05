Dan último adiós a Payasito ‘Polvorin Come Cuando Hay’

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-22:01:32 Coatzacoalcos

Hasta después de muerto Guillermo Salmerón Tolentino “Polvorín Come Cuando Hay” hizo reir a mucha gente y eso lo debe de tener muy contento allá en el cielo.



Ahí en la banqueta de la Piramide Olmeca en pleno malecón costero en donde desde hace años hacía reir a miles de familias porteñas, “Polvorín Come Cuando Hay” recibió anoche un homenaje de cuerpo presente de sus compañeros payasos antes de bajar a su última morada hoy sábado en el Panteón de Lomas de Barrillas.



Originario de Oaxaca, Guillermo Salmerón fue un maestro entre los Payasos de Coatzacoalcos que lo recuerdan con cariño. Tenía la facildad innata para arrancar una risa a la gente y era un tipo que de solo verlo maquillado te reias dice un compañero de profesión.



Ahí acompañado a “Polvorín come cuando hay”, sus compañeros payasos de Coatzacoalcos con los que se inició en esta profesión. “El Naury”, “Soyita” “Baby Bombay”, “Larry”, “Titino”, “Zapato Velóz” y sin faltar su inseparable compañero el Payaso “Bombón Relleno de Cacahuate” con el que interpretaba hasta sus últimos dias el Papel de “La Meche” en la paradia tehuana que tantas risas arrancó a quienes noche anoche se dan cita en las escalinatas de la Piramide Olmeca para pasar un rato de diversión.



Ahí tras esos rostros llenos de maquillajes, pelucas y trajes que dan vida a los personajes de cada payaso, los rostros tristes de sus compañeros de profesión, con los que Guillermo compartió muchas aventuras en el arte de la Payaseada.



El ataúd con los restos de Guillermo Salmerón arribó a las 19:40 horas a la Piramide en donde sus compañeros payasos locales y de diversos estados de la República que están presentes en esta ciudad en un Congreso Nacional de Payasos le dieron el último Adios y le dedicaron su última actuación de la Noche.



Ahí “Pelo Tieso” “Chorote Chorotina”, “Zapato Velóz” de Cárdenas Tabasco, “Winnie Puh” de Tuxtla Gutiérrez, “Clavo y Clavito” de Reforma Chiapas, Payaso “Recorcholis” de Puebla, “Chilillo”, Colorin y otros dedicaron lo mejor de su repertorio para despedir a su compañero de aventuras y profesión que se les adelantó en el viaje sin retorno.



En el homenaje estuvieron presentes la esposa e hijos del Payaso “Polvorín Come Cuando Hay” a quienes el Payaso “Naury”, les hizo entrega de lo que se recolectó anoche entre los asistentes al Show en Homenaje a su compañero, así como también dio las gracias al dirigente del Sindicato Unico de Empleados Municipales (SUEM) Coatzacoalcos Gersaín Hidalgo Cruz quien los apoyó con los gastos funerarios para velar y sepultar a su compañero Guillermo Salmerón Tolentino.



Descanse en Paz “Polvorín Come Cuando Hay”.



La función debe de continuar.