Aparatoso choque en Alvarado deja 4 heridos Tweet La tarde de este viernes se suscitó un accidente automovilístico entre un vehículo particular y un camión volteo, sobre la carretera federal Alvarado - Paso del Toro, a la altura de Alvarado, con saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de 10 meses Alvarado - 2017-05-19 21:51:36 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-21:52:45 Alvarado La tarde de este viernes se suscitó un accidente automovilístico entre un vehículo particular y un camión volteo, sobre la carretera federal Alvarado - Paso del Toro, a la altura de Alvarado, con saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de 10 meses.



Los hechos se registraron en el kilómetro 23 de la referida carretera y a la altura de la localidad de Salinas, donde un vehículo Chevrolet Sonic, color rojo, con placas de circulación YJX3023 del estado, al parecer se impactó por alcance, contra un camión tipo volteo y cuyo conductor se dio a la fuga con todo y unidad.



El vehículo particular era conducido por el ciudadano Iván López Hernández, de 39 años de edad, con domicilio en la colonia Las Lomas, del municipio de Piedras Negras, y el cual era acompañado por su esposa María Nayhelli Lozano Grajales, de 34 años, su hija de 10 meses de nacida y su cuñada Leticia Lozano Grajales, de 38 años.



Al sitio arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil de Alvarado, quienes prestaron los auxilios a los lesionados, siendo trasladados al Hospital Regional y a la clínica del IMSS del Puerto de Veracruz.



Al lugar acudieron también elementos de la Policía Municipal Acreditable de Alvarado, quienes realizaron labores de vialidad para evitar otro accidente, llegando minutos después Policía Federal División Caminos, quienes se hicieron cargo de la situación. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario