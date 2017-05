Falta de empleo deteriora a la industria: CMIC

El presidente la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción, Pedro Aguilar Pizarro, informó que los constructores llevan más de 18 meses sin trabajar, lo que ha deteriorado mucho a la industria de la construcción.



“Prácticamente el 100 % de las empresas se encuentran únicamente en operación con menos del 40% y eso con obras de iniciativa privada. Ustedes saben que el 60 o 70% de la obra es obra pública y al no haber obra pública está dependiendo el sector de la iniciativa privada”, señaló.



Aguilar Pizarro reportó cierre de empresas y muchos despidos, en este momento las empresas constructoras deben trabajar con el número mínimo de sus empleados.



Debido a la falta de obra pública las constructoras sobreviven con el menor número de la plantilla laboral recortando personal que ya no resulta redituable por la escasez de trabajo en la zona conurbada.



“Esto ha generado cierre de empresas y muchos despidos. Aunque las constructoras somos elásticas y cuando hay mucho trabajo contratamos gente, cuando hay poco trabajo despedimos personas. Los constructores están al mínimo de sus empleados”.



El líder constructor indicó que las maquinarias se encuentran paradas por la falta de trabajo. Ante esta problemática el equipo puede echarse a perder por falta de uso.



El representante de la CMIC reconoció que únicamente el 40 % de las constructoras tiene trabajo pero por las obras que realiza la inversión privada.



Al no haber obra pública, ni obra estatal, ni municipal, ni federal todas las constructoras dependen de la iniciativa privada que no es suficiente para mantener a los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción.



Por si fuera poco la falta de obra pública el sector constructor tiene que seguir subsistiendo con adeudos que dejo la administración pasada.