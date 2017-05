Denuncia Morena-Orizaba violencia de género

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-21:36:48 Orizaba Por las humillaciones y calumnias que ha sufrido en las redes sociales, la candidata del Morena a la alcaldía, Guadalupe Fuentes Barco, interpuso denuncia por violencia de género ante el OPLE.

Jesús Lázaro Morales, abogado del partido, acompañado por Miguel Ángel Rodríguez García, representante del partido ante el OPLE, mencionó que la denuncia la sustentaron con una recopilación de links de Facebook y captura de pantalla de un grupo de Whatsapp en donde han aparecido múltiples agresiones, calumnias y humillaciones no nada más hacia ella, sino también ya se prolongó contra su familia, su hija, y hay que recordar que en meses pasados sufrió atentados.



“Es claro que las agresiones son misóginas y machistas”, sentenció.

El abogado señaló que la acusación es sobre una persona que milita en el PRD pero se reservan su nombre por el debido proceso que se llegara a dar.



Comentó que se pidió que el dato se remita a la secretaría ejecutiva para que diga si procede o no procede y si lo requieren o se da una cita para audiencia.

Mencionó que la denuncia versa también solicitando medidas cautelares para que se paren este tipo de actos.



Lázaro Morales confió en que obtengan una respuesta pronta al afectar los derechos políticos y humanos de la candidata.



Agregó que desde el registro de la candidata comenzó la agresión, las difamaciones y calumnias y no han parado, por lo que recabaron información desde entonces.



Comentó que en Orizaba sería el primer caso, aunque en el Estado de México Delfina Gómez, candidata a la gubernatura, hizo lo propio derivado de publicaciones en twitter y otros medios.



Reconoció que no hay ley que regule la violencia política de género, sólo existe el protocolo a partir de las convenciones y tratados internacionales.



El abogado dijo que la autoridad tendrá que hacer las investigaciones necesarias y se mande a llamar al acusado como cualquier audiencia y si lo encuentran responsable puede haber sanciones y multas.