Tras asalto, 3 personas resultaron baleadas en Veracruz Tweet Dos escoltas, uno de ellos ex militar, se enfrentaron a balazos con dos individuos que intentaron asaltarlos afuera de un negocio comercial de la colonia Pascual Ortiz Rubio; en la refriega, hubo un saldo de tres baleados. Veracruz - 2017-05-19 21:29:22 - Carlos Parra / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-21:30:04 Veracruz Dos escoltas, uno de ellos ex militar, se enfrentaron a balazos con dos individuos que intentaron asaltarlos afuera de un negocio comercial de la colonia Pascual Ortiz Rubio; en la refriega, hubo un saldo de tres baleados. Dos escoltas, uno de ellos ex militar, se enfrentaron a balazos con dos individuos que intentaron asaltarlos afuera de un negocio comercial de la colonia Pascual Ortiz Rubio; en la refriega, hubo un saldo de tres baleados.



Los hechos sucedieron la tarde de este viernes enfrente del negocio Tarcs dedicado a la venta de material para la construcción ubicado en la avenida Miguel Alemán entre Xalapa e Ignacio de la Llave.



Los reportes indican que al sitio llegó el sargento segundo, Manuel S. de 44 años e Hiram D. de 46 años a bordo de un Volswagen Vento color blanco. Sin embargo, al descender del coche fueron amagados por dos hombres armados con pistolas.



Según las versiones, los agresores les exigieron el dinero que minutos antes retiraron de un banco en el centro de la ciudad.



Sin embargo, los agraviados se defendieron y el militar retirado sacó una pistola con la que disparó a uno de los asaltantes, iniciándose así un enfrentamiento a balazos.



En el ataque, el sargento segundo fue herido de bala en cinco ocasiones, una de ellas en la cabeza mientras que su acompañante presentó golpes en el rostro y cabeza.



Las detonaciones de armas de fuego alertaron a los empleados de los negocios aledaños, quienes avisaron a los servicios de emergencia arribando elementos de la Policía Estatal y Naval.



En el interior del local, quedó tendido el ex militar en medio de un charco de sangre y a un costado tres armas de fuego calibres nueve milímetros, 380 y 25, mismas que fueron aseguradas por la autoridad competente.



Por su parte, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja valoraron de urgencia y trasladaron al hospital militar al herido, mientras que su acompañante fue llevado a la sala de urgencias de la Benemérita Institución.



Testigos de los hechos señalaron que los agresores resultaron heridos y que huyeron cómo pudieron hacia la avenida Jiménez Sur dónde presuntamente abordaron una moto.



En el lugar de los hechos, peritos criminalistas y detectives de la Policía Ministerial realizaron una minuciosa inspección ocular recogiendo diversos indicios entre estos cartuchos útiles, casquillos percutidos y otros objetos.



Al mismo tiempo, las autoridades policíacas revisaron las salas de urgencias de la mayor parte de los hospitales en búsqueda de los agresores sin tener éxito. La zona en todo momento fue acordonada por comandos del Ejército Mexicano.

