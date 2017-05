Neymar no jugará partido amistoso con Brasil

JAM MEDIA/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-20:49:10 Redacción

El defensor del Chelsea David Luiz fue convocado a la selección de Brasil para un amistoso con Argentina por primera vez desde que Tite es su entrenador en 2016, mientras que el capitán Neymar descansará igual que sus compatriotas del Real Madrid y Juventus.



El partido entre ambas potencias sudamericanas se jugará en Melbourne el 9 de junio y el 13 la seleçao enfrentará al local Australia.



David Luiz, ex defensor del PSG francés, no juega en la verdeamarilla tras ser culpado por dos errores en el empate con Uruguay 2-2 en marzo de 2016 cuando aún el timonel era Dunga, despedido tras el fracaso en la Copa América de ese año.



Su sucesor Tite encadena nueve triunfos en igual número de partidos y Brasil ya ha logrado el boleto para el Mundial de Rusia-2018 a falta de cuatro fechas para la conclusión de la clasificatoria sudamericana.



El estelar Neymar no fue citado así como tampoco Marcelo ni Casemiro, ambos del Real Madrid, ni Dani Alves, de la Juventus, quienes jugarán la final de la Liga de Campeones de Europa el 3 de junio.



La siguiente es la lista de los convocados:



Arqueros: Diego Alves (Valencia/ESP), Weverton (Atlético Paranaense), Ederson (Benfica/POR)



Defensas: David Luiz (Chelsea/ENG), Gil (Shandong Luneng/CHN), Jemerson (Mónaco/FRA), Rodrigo Caio (São Paulo), Thiago Silva (PSG/FRA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid/ESP), Rafinha (Bayern Múnich/GER)



Centrocampistas: Fernandinho (Man City/ENG), Giuliano (Zenit/RUS), Lucas Lima (Santos), Paulinho (Guangzhou Evergrande/CHN), Philippe Coutinho (Liverpool/ENG), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN), Rodriguinho (Corinthians), Willian (Chelsea/ENG)



Delanteros: Diego Souza (Sport Recife), Douglas Costa (Bayern Múnich/GER), Gabriel Jesús (Man City/ENG), Taison (Shakhtar Donetsk/UKR).