Veterano de la Marina de EEUU procesado por accidente mortal en Times Square

Un veterano de la Marina de Estados Unidos que chocó su automóvil contra peatones en Times Square de Nueva York, matando a una joven e hiriendo a otras 22 personas, fue procesado por homicidio e intento de homicidio, informó la policía el viernes.



El incidente del jueves despertó temor en la capital financiera de Estados Unidos después de las mortales embestidas de autos en Londres, Berlín y la ciudad francesa de Niza, pero las autoridades dijeron que no había pruebas de que este hecho estuviera relacionado con el terrorismo.



Richard Rojas, un exelectricista de la Marina oriundo del Bronx de 26 años, fue arrestado en el lugar y posteriormente acusado de homicidio en segundo grado y 20 cargos por intento de homicidio, dijo la policía.



La joven que murió en el acto fue identificada como Alyssa Elsman, una turista de 18 años oriunda de Portage, Michigan. Su hermana Ava, de 13 años, está entre los heridos, cuatro de los cuales permanecen en estado crítico.



Poco antes del mediodía del jueves, Rojas arrolló a los peatones con su Honda Accord al subir a la acera de la séptima avenida durante tres cuadras a alta velocidad, antes de chocar con un poste de metal y detenerse.



Había sido arrestado por conducir ebrio en 2008 y 2015, y detenido a principios de este mes por cargos de amenaza, dijo la policía. Tras su arresto el jueves fue sometido a pruebas de drogas y alcohol.



Los resultados de esas pruebas aún no están disponibles, pero el alcalde Bill de Blasio fue citado por el New York Post asegurando que "había algún tipo de drogas en su sistema", aunque no se sabe aún de qué tipo ni "si podría afectar negativamente su estado de ánimo".



El alcalde declaró también que, de acuerdo a la familia del hombre, éste sufrió "trastornos mentales desde la infancia" por los cuales no fue tratado, un problema endémico en EEUU, donde muchos pacientes psiquiátricos no son tratados debido a los costos de atención médica.



Su acto "parece intencional en el sentido de que él era problemático y agresivo", añadió De Blasio.



Los reportajes publicados el viernes perfilaron a un joven turbado que parecía cambiado cuando volvió a casa en 2014, después de tres años sirviendo en la Marina de EEUU.



Un amigo suyo, Hansel Guerrero, dijo al New York Times que Rojas empezó a expresar pensamientos conspirativos sobre el gobierno, que a menudo se mostraba agresivo y que era un consumidor frecuente de alcohol y cannabis.



Durante su arresto el jueves, según los periódicos de Nueva York, Rojas habría dicho a la policía: "Se suponía que debían dispararme, quería matarlos". También dijo que "escuchaba voces".



Varios amigos contaron que lo habían animado a buscar apoyo psicológico, pero él no lo hizo.



El alcalde informó que la policía "evalúa" si es necesario reforzar la seguridad en Times Square, uno de los principales destinos turísticos de la ciudad.



Los postes protectores para evitar que los vehículos entren en las áreas peatonales fueron instalados a finales del año pasado.