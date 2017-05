Diputado Manuel Arellano se integra a la bancada del PAN y dejan a Morena sin presidencia de la Jucopo Tweet Con la nueva adhesión de dos diputados a la bancada del PAN, este partido ya no cederá la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado a Morena, como se había determinado al inicio de esta gestión Xalapa - 2017-05-19 14:04:29 - Rosalinda Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Con la nueva adhesión de dos diputados a la bancada del PAN, este partido ya no cederá la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado a Morena, como se había determinado al inicio de esta gestión.



Esta Legislatura de Veracruz que dura 2 años, se rolaría la Junta de Coordinación Política que ahora preside el PAN, con Morena en 2018, porque al entrar la Legislatura, Morena llegó con 13 diputados, apenas tres menos que el PAN que llegó con 16 legisladores.



Sin embargo los movimientos que se han dado últimamente han propiciado que esta posibilidad de que Morena encabece esa Junta de Coordinación, se alejen, porque el PAN sumó recientemente un nuevo diputado José Luis Enríquez Ambell, y este viernes el diputado Sebastián Reyes Arellano pidió sumarse a la fracción.



Si el PAN acepta adherir a Sebastián Reyes, como se avizora sucederá el martes próximo, tendría 18 legisladores, mientras que Morena dos, a Sebastián Reyes desde el inicio, y recientemente a Eva Cadena Sandoval que se volvió independiente, tiene solo 13 legisladores en su bacada, lo que vuelve al PAN el grupo mayoritario en el Congreso y con eso ya no está obligado a ceder la Junta de Coordinación Política.



El PRI conserva 9 diputados, en la bancada mixta hay cinco diputados. El PAN con Reyes Arellano tendría a partir del martes 18 legisladores y Morena sólo 13.



La Junta de Coordinación Política es la más peleada en el Congreso local, porque se responsabiliza de la administración de la Legislatura, controla los cuerpos directivos y es la responsable de determinar las iniciativas y dictámenes que toman curso legal hacia el pleno del Congreso. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

