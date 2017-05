Hijo del líder de los 400 Pueblos y vocero del PRI en Veracruz pierde amparo, podría ser detenido

El Juzgado Décimo Quinto en materia penal de Xalapa suspendió un amparo que solicitó en el mes de febrero, el ex diputado local y actual vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marco Antonio del Ángel Arroyo, por cualquier orden de aprehensión que fuera girada en su contra.



De acuerdo al expediente que obra en actas en dicho juzgado, el juez determinó sobreseer el amparo, una vez que el hijo del líder de Los 400 Pueblo, César del Ángel, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, no cubrió 3 mil 500 pesos como pago de garantía.



“Se niega la suspensión definitiva que solicita Marco Antonio Del Ángel Arroyo, contra el acto reclamado a la autoridad”.



En el expediente 235/2017, con fecha del 17 de febrero de este año el priista buscó el amparo en contra de los actos de los Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tuxpan y otras autoridades, quienes giraron una orden de aprehensión en su contra.



En el mes de marzo se citó a audiencia a ambas partes en donde tuvieron que haber señalado el o los delitos por el que se emitió el mandamiento de captura, el o los artículos en los que se encuentran previstos y sancionados y finalmente, si el o los ilícitos se tratan de los de prisión preventiva oficiosa.



En el caso de Del Ángel Arroyo, solicitó la suspensión provisional para el efecto de que no se le privara de su libertad personal.



El juez de un inicio concedió la suspensión, sin embargo y al no pagar los 3 mil 500 pesos que solicitó en garantía, fue que el togado negó dicho trámite a Marco Antonio del Ángel Arroyo.



“La suspensión que se concede, pero dejará de surtirlos, si el citado quejoso, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de cinco días (…), garantía por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)”.



Dicha cantidad se fija -se aclara en el documento-, en atención a que en este momento se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.