UNAM auditará el PREP de Veracruz

La dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) auditará el sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones 2016-2017 en el estado de Veracruz.



Luego del convenio formado con el Instituto Nacional Electoral (INE), se detalló que el PREP es el mecanismo de carácter estrictamente informativo por el que se obtienen los resultados preliminares y no definitivos de la elección, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por los Organismos Públicos Locales.



El Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG661/2016 establece, en su artículo 347 y en el capítulo III del anexo 13 denominado Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que los sistemas informáticos del PREP deben someterse a una auditoría con la finalidad de analizar y verificar la integridad, disponibilidad y seguridad en el procesamiento de la información y la generación de los resultados conforme a la normativa aplicable y vigente.



La auditoría consiste en la aplicación de pruebas funcionales de caja negra, método por el que se valida que un sistema informático despliega resultados a partir de un conjunto de datos de entrada y conforme a las especificaciones aplicables. El objetivo es verificar que tanto los datos como las imágenes de las Actas de Escrutinio y Cómputo sean procesados por el sistema informático de manera íntegra, es decir, que no sufran alteraciones.



Asimismo como parte de la auditoría también se llevará a cabo un análisis para identificar posibles vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del PREP y oportunamente emitir recomendaciones que permitan atenderlas.



Así, antes de que el INE inicie la operación del PREP, la DGTIC dará a conocer los resultados de la auditoría, corroborará que el sistema auditado corresponda al que se encuentra en funcionamiento y verificará que la base de datos no cuente con algún resultado registrado previamente.