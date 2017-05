90% de los dentistas mexicanos no están certificados Tweet El 90 por ciento de los dentistas mexicanos no están certificados y ofrecen consulta sin cédula profesional, advirtió Víctor Hugo Toledo Minutti, presidente en Veracruz del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Veracruz - 2017-05-19 13:45:46 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-19-13:49:13 Redacción Foto tomada de Dietrich Dental PSC El 90 por ciento de los dentistas mexicanos no están certificados y ofrecen consulta sin cédula profesional, advirtió Víctor Hugo Toledo Minutti, presidente en Veracruz del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas.



Aunque Regulación Sanitaría, de la Secretaria de Salud, busca la profesionalización de los dentistas a través de la certificación el avance es mínimo por lo que recomendó a los pacientes que antes de atenderse en cualquier especialidad se cercioren que el médico cuenta con la cédula y título correspondiente de lo contrario se exponen a procedimientos mal practicados.



\"Que busquen a una persona que tenga un título y una cedula profesional, eso les dará la garantía de que es un profesionista graduado. Si le piden que sea colegiado con eso van a pertenecer a algún colegio eso hará que ese profesionista se esté actualizando continuamente, pero si junto a eso ustedes ven una certificación de una especialidad, sabrán que ese profesionista tiene todas las aptitudes, habilidades y destrezas\".



Citó de ejemplo la apertura de clínicas en centros comerciales donde ofrecen atención odontológica, pues en casi todas se carece de personas capacitado y que no cuenta con certificación para efectuar procedimiento bucales.



“Abren clínicas en los centros comerciales y lo primero que tenemos que ver no es la marca comercial ni la membrecía de la marca comercial sino el responsable de cada área, que se ostente con título, cédula profesional de cada especialista y si es posible la colegiación y certificación. De esa forma cada persona reducirá el riesgo de mal trato y mala práctica profesional”.



Llamó a profesionistas y estudiantes a afiliarse al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para certificarse y brindar una mejor atención a sus pacientes. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario