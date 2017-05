Exige Beatriz Mojica a EPN no dejar solo a Veracruz en tema de seguridad; deben legalizar drogas, dice

La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica, hizo un llamado al gobierno federal para no dejar solo a Veracruz en la atención al problema de seguridad y dijo que es necesario replantear las políticas en torno al tema y pensar en la legalización de algunas drogas.



Dijo que un estado por sí mismo no puede atender el problema de seguridad que se enfrenta en la entidad, pues es grave en todo el país.



“Ello requiere de una revisión de las políticas de seguridad a nivel nacional, por eso es importante. Ayer en Estados Unidos algunos funcionarios estadounidenses reconocieron como ellos contribuyen al tema de la inseguridad de México por el alto consumo de drogas que hay en Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico”.



Refirió que lo anterior debe llevar a replantear la política de seguridad en torno a asuntos en los que se tienen que avanzar como la legalización de algunas drogas.



“Necesitamos revisar algunas cosas que tienen que ver con la propia legalización de algunas drogas, por ejemplo, y puede sonar muy escandaloso el asunto pero el tema es que Estados Unidos ya lo hizo y nosotros estamos rezagados”.



Se pronunció por revisar el plan Mérida en el que se plantea financiar algunas cuestiones de desarrollo en el país, lo que ha ocurrido únicamente con las armas.



Refirió que los estados no van a poder atacar el tema de la inseguridad si a nivel nacional no existe una línea que establezca el camino.



“Tenemos de decirle basta a que todos los crímenes tienen que ver con el narcotráfico, tenemos que atender el tema de los periodistas, de los feminicidios, y para ello se requiere cambiar la visión desde el ámbito federal”.