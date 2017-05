Pierde amparo Gabriel Deantes

De acuerdo al tablero de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, perdió un amparo.



El ex funcionario buscaba combatir su vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito, por al menos 50 millones de pesos, dentro de un proceso que le sigue la FGE.



Esto de acuerdo con el expediente 1352/2016 en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla.



Deantes argumentó que durante la audiencia de vinculación, celebrada el 17 de noviembre de 2016, el organismo autónomo no respetó el principio de oralidad que establece el nuevo sistema de justicia penal.



Igualmente sostuvo que el juez no precisó exactamente el cargo que desempeñaba al momento de la ocurrencia de los ilícitos que se le imputan.



No obstante, el juez federal consideró que “no existe violación al aludido principio de oralidad que rige el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.



Igualmente, argumentó que conceder un amparo por esos argumentos sería ir contra la Constitución, que establece la agilidad de los juicios orales y el empleo de menor tiempo para la terminación de las causas penales.



“En tales condiciones, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada”, detalla la resolución emitida el pasado 10 de mayo.



Actualmente, Deantes lleva su proceso en libertad y las medidas cautelares que enfrenta son el embargo de propiedades, presentarse a firmar ante el juez cada 15 días, así como la garantía económica de un millón de pesos.



Por su parte, aunque no fue funcionario estatal, el ex diputado local y actual secretario de Información y Propaganda del PRI, Marco Antonio del Ángel Arroyo, también perdió un amparo contra una posible detención.



Al ex legislador no se le relaciona con actos de corrupción, pero promovió un amparo contra actos de los jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz y otras autoridades.



El recurso fue promovido ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo con el expediente 235/2017, pero fue sobreseído.



La investigación en su contra está relacionada con su participación en manifestaciones del Movimiento de los 400 Pueblos.