Pocos comercios cuentan con botón de pánico: Canaco-Veracruz

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampiery, informó que sólo 20 de los comercios establecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río tienen instalado el botón de pánico y que los focos rojos en inseguridad están en constante movilidad.



“Estamos aquí en la zona conurbada entre 20 y 30 comercios los que lo tienen instalado y nosotros seguimos promoviéndolo. Ya hemos hecho diversas pruebas donde hemos visto muy buenos resultados”, enfatizó el presidente de la Canaco-Servytur Veracruz.



Muñoz de Cote Samipery destacó que con la implementación del botón de pánico han logrado que haya un tiempo de reacción menor por parte de las corporaciones policíacas cuando se presenta un incidente de seguridad en los negocios que tienen el sistema activado.



Especificó que a pesar de que hay comercios que han aplicado este sistema para que ante una emergencia la atención sea inmediata los comercios que lo han aplicado aún son mínimos en comparación con el universo de empresas instaladas en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.



“Todavía es un número muy pequeño, todavía faltan muchos porque lo instalen. Todavía faltan muchos negocios pero confiamos en que confirme se vaya promoviendo se vea más el interés de las personas… y los invitamos a acercarse ya sea con nosotros a Cámara de Comercio o directamente al C4”, invitó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz.



Muñoz de Cote Sampiery mencionó que las zonas detectadas con altos índices de asaltos a comercio no están definidas pues tienen una movilidad en toda la región, y ante el bajo número de elementos y patrullas no es posible atenderlas todas.



“Normalmente se presentan focos rojos –por así decirlo- en algunas zonas, se atienden, tenemos la respuesta tenemos que reconocerlo pero desafortunadamente la zona conurbada es grande y no se cuenta con el número suficiente tanto de elementos como de patrullas, entonces se atiende una zona pero se descuida otra”, explicó el presidente de la Canaco – Servytur Veracruz.