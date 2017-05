Requiere México mayor inversión en ciencia: UNAM

Se requiere de mayor inversión en la ciencia en México para dejar de ser un país subdesarrollado, actualmente la comunidad científica no llega ni a 30 mil investigadores, y el recorte presupuestal frenará diversos proyectos, lamentó Miguel Alcubierre Moya, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.



La fuga de cerebros se ha dado por investigadores mexicanos ante la falta de infraestructura educativa, e industria privada interesada en invertir en ciencia donde se puedan emplear.



“En México desgraciadamente no hemos acabado de aprender la lección, de que invertir en ciencia no es un lujo, es una inversión en el futuro, educación cultura y ciencia, nunca vamos a salir del subdesarrollo si no se invierte en estos rubros” advirtió, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.



Destacó que en el país todos los egresados en ciencia terminan trabajando en alguna universidad, pero no hay plazas suficientes, al destacar que la comunidad científica esta apenas por arriba de los 27 mil investigadores, mientras que Estados Unidos tiene millones.



Señaló que países que hace menos de 100 años eran subdesarrollados, han logrado crecer por el fuerte trabajo de investigación que han hecho en ciencias, por lo que los gobiernos y autoridades deben incrementar el presupuesto a este rubro.



En los últimos años se había tenido una inversión sostenida que permitió avances, sin embargo, este 2017 bajo casi a la cuarta parte, provocando que se vean afectados distintos proyectos de ciencias.



Miguel Alcubierre Moya, lamentó que pese al presupuesto que se asigna a la educación, no se tengan resultados sustanciales, por lo que cuestionó la forma en la que se están aplicando.