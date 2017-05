Se prepara México para Mundial Sub-20 en Corea

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-18-21:08:56 Redacción Foto tomada de @miseleccionmx

Los duelos entre las enemigas históricas Argentina e Inglaterra, la anfitriona Corea del Sur y Guinea, ambos de la llave A, y los partidos Venezuela-Alemania y México-Vanuatu, de la B, alzan el telón del Mundial Sub-20 el próximo sábado en el país asiático.



La selección de Venezuela Sub-20 y su homóloga de Alemania disputarán el sábado (05h00 GMT) el partido inaugural del Mundial de la categoría, en el Daejeon World Cup Stadium de Corea del Sur, con el objetivo de comenzar con buen pie su andadura en la llave B, que comparten con México y Vanuatu.



El primer partido en un campeonato con el formato del Mundial suele considerarse como trascendental para el devenir en la competición de los equipos.



Así, un resultado positivo de la 'Mini-vinotinto' ante el combinado teutón reforzaría la ya de por sí elevada moral de los hombres de Rafael Dudamel, que verían más cerca el pase a octavos habida cuenta de que pocos auguran otro resultado que no sea la victoria ante la debutante Vanuatu.



La débil selección oceánica, que nunca antes ha disputado un partido en una Copa del Mundo Sub-20, será el primer rival de México (08h00 GMT).



Todo lo que no sea una victoria para el combinado 'azteca' supondrá un fracaso para el Tricolor del técnico Marco Antonio "Chima" Ruiz, quien declaró que el equipo llega al país asiático con "hambre de trascender".



México es una de las selecciones que con más asiduidad ha participado en Mundiales absolutos y de categoría Sub-20 (14), mientras esta será la primera participación en un torneo FIFA para el archipiélago del Pacífico sur, que cuenta con apenas 266.000 habitantes con los que nutrir a sus equipos nacionales.



La debilidad del resto de selecciones del continente ha permitido que Vanuatu se cuele entre las 24 mejores selecciones del mundo en categoría juvenil. En el torneo de la Confederación de Oceanía (OFC), Vanuatu, que ejerció de anfitrión, se impuso a Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Nueva Caledonia y a Islas Salomón con un grupo de jugadores que militan en su mayoría en el campeonato amateur local.



En esos cuatro partidos sólo encajó dos goles, una seguridad defensiva que saltó por los aires cuando se encontró con Nueva Zelanda en la final, ante la que cayó 5-0.



Precisamente México se enfrentó a Nueva Zelanda en el último choque amistoso antes de la cita mundialista, derrotándola 2-0, lo que pone a las claras la previsible superioridad del Tricolor respecto a Vanuatu.



- Inglaterra a romper racha de 17 partidos -

La selección de Argentina Sub-20 comienza el sábado su andadura en el Mundial de Corea del Sur de la categoría ante Inglaterra, una de las favoritas al triunfo final, y con la que en categoría absoluta mantiene una intensa rivalidad histórica.



Encuadradas ambas en la llave A junto a la anfitriona Corea del Sur y la africana República de Guinea, por potencial futbolístico ambas selecciones podrían disputarse en este partido el liderato de la llave y con un ello un rival a priori inferior en el cruce de octavos.



El partido tendrá lugar a las 07h30 GMT en el Jeonju World Cup Stadium de Jeonju, la segunda ciudad más meridional de las seis sedes elegidas.



Si históricamente Argentina e Inglaterra han vivido una rivalidad que trascendió de lo futbolístico, uniéndose a ello connotaciones políticas, y que ha dejado partidos para la historia como el del gol conocido como 'la mano de Dios' de Maradona en el Mundial de México-86, sus enfrentamientos en categoría Sub-20 han estado más descafeinados, provocado ello por la abismal superioridad de Argentina en la categoría.



No en vano, la 'Albiceleste' busca en Corea del Sur séptimo entorchado mundial, mientras que Inglaterra tiene un tercer puesto (Australia-1993) como mejor resultado en sus 10 participaciones anteriores.



Dos datos hablan por sí mismos del discreto puesto que ocupan los inventores del fútbol en la categoría juvenil; la última vez que se clasificaron a cuartos fue en 1993, y su última victoria en el Mundial se remonta a 1997, con 17 partidos desde entonces sin lograr la victoria en citas mundialistas.



Por último, la anfitriona Corea del Sur recibirá en Jeonju a Guinea, una selección que no se clasificaba para el Mundial de la categoría desde la edición de 1979. La selección del África occidental accedió al Mundial como tercera de la Copa Africana de Naciones Sub-20 Zambia 2017.