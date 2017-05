Multan Facebook por información incorrecta de WhatsApp

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-18-16:42:48 Redacción

La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 110 millones de euros (120 millones de dólares) al gigante estadounidense Facebook por suministrar información "incorrecta o engañosa" a la Unión Europea sobre la compra de WhatsApp.



"Se trata de la multa más alta impuesta nunca en un procedimiento de infracción sobre una fusión", explicó un portavoz del ejecutivo comunitario, Ricardo Cardoso, quien precisó que la multa es "proporcionada y disuasiva" ya que se tuvo en cuenta la cooperación de Facebook en el proceso.



En 2014, cuando Bruselas estudiaba si la adquisición de WhatsApp por la empresa californiana respetaba las reglas de competencia, Facebook aseguró que no podía vincular de forma automática las cuentas de sus usuarios con las de la aplicación móvil.



Sin embargo, en agosto de 2016, la red social llevó a cabo esa vinculación, mediante una modificación de la política de confidencialidad de WhatsApp, lo que permitía recopilar datos para ofrecer publicidad específica al usuario en otras aplicaciones del grupo como Facebook o Instagram.



Además, la Comisión constató que, "contrariamente a lo que declaró Facebook en 2014 (...), la posibilidad técnica de vincular las identidades de los usuarios de Facebook y WhatsApp ya existía ese año. Y los empleados de Facebook estaban al corriente de ello", precisó en un comunicado.



"La decisión de hoy envía una señal clara a las empresas de que deben cumplir con todos los aspectos de la reglamentación de la Unión Europea sobre fusiones, incluida la obligación de suministrar información correcta", dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



Esta decisión no afecta en cambio al visto bueno de Bruselas en octubre de 2014 a la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, por un precio final de 22.000 millones de dólares, considerando que no había razón para creer que fuera a tener un impacto sobre la competencia en el floreciente sector de las redes sociales.



Facebook reaccionó de inmediato al anuncio del jueves. "Actuamos de buena fe desde nuestras primeras reuniones con la Comisión Europea y tratamos de suministrarle información exacta cada vez", aseguró.



"El error que cometimos en los documentos proporcionados en 2014 no era intencionado y la Comisión confirmó que no tuvo impacto en el resultado del examen de la fusión", dijo a la AFP un portavoz de Facebook, Aled Williams, para quien "el anuncio de hoy cierra el caso".



La Oficina Europea de Uniones de Consumidores, por su parte, celebró la multa, pero lamentó que "la Comisión Europea no haya reabierto el procedimiento de investigación sobre la adquisición de WhatsApp".



La sanción anunciada este jueves llega después de las multas impuestas en mayo en Italia y Francia contra Facebook y WhatsApp, por carencias en la protección de los datos personales.