Insoportables apagones en Mina; CFE no responde Tweet Apagones en varias colonias se están registrando en la ciudad, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responda por los daños que esto ocasiona Minatitlán - 2017-05-18 16:22:54 - Elizabeth Marín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-18-16:24:46 Minatitlán De cuatro a cinco apagones, están reportando ciudadanos cada media hora a la CFE en varias colonias de Minatitlán y la dependencia no responde. Apagones en varias colonias se están registrando en la ciudad, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responda por los daños que esto ocasiona.



Climas, ventiladores, dejaron de funcionar por lo cientos de habitantes se vieron afectados imposibilitados de utilizar aparatos para mitigar el calor.



De acuerdo a la versión de algunos vecinos de la colonia Jardín de las Flores, Insurgentes Norte, Cerro Alto, Patria Libre, Petrolera y otras más, se han venido registrando una serie de apagones; la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, en menos de media hora se fue la luz en cuatro ocasiones y aunque fue reportado al parecer a la CFE, estos nunca llegaron.



Lo anterior ocasiona que algunos aparatos electrónicos se vean dañados, dijeron Estela Domínguez, Hiram Juárez y Sandra Bernal, al coincidir que los climas, ventiladores y refrigeradores que son los que más son usados en esta época tan calurosa, permanecen conectados todo el día y se dañan.



“Los recibos puntualmente llegan a las viviendas, pero en esta temporada de calor el servicio siempre es pésimo, por donde quiera no hay energía eléctrica, lo mismo pasa en el día y en la noche, muchos alimentos que necesitan de refrigeración, se echan a perder”, reclama la ciudadana Sandra Bernal.



“Suponemos que esto es por lo mismo, por tanto calor y tanta sobre carga de aparatos que requieren electricidad, pero la comisión debe de estar preparada para enfrentar esta temporada”, dice Hiram Juárez, otro de los afectados.



Las mismas quejas las tienen los comercios y oficinas que se encuentran en pleno centro de la ciudad en donde consecutivamente se va la luz y tienen que suspender los servicios por algunas horas. Los quejosos esperan que por lo menos atiendan cuando se les hace el reporte, porque a veces o no contestan, o contestan pero nunca llegan los trabajadores de la CFE. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

