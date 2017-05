En Coatza roban autos y amarran a dos mujeres

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-17-21:42:19 Coatzacoalcos

Vecinos de la colonia Centro que viven entre las calles Sebastián Lerdo de Tejada y José María Morelos piden a las autoridades policiacas y municipales poner manos a la obra en cuanto al tema de seguridad y alumbrado público, pues debido a que por las noches esta zona está oscura han ocurrido asaltos, como el del pasado martes en que dos mujeres fueron amarradas, además de que les robaron sus vehículos.



“La noche de ayer (martes) pudimos percatarnos de un asalto en la parte de Lerdo y Morelos, fue alrededor de las 8:45 de la noche, definitivamente uno de los factores es que hay poca luz en esa área y a parte está muy solitario, tenemos cuatro punto importantes ahí hablando de la zona centro: está la primaria Artículo 123, que no hay nada de iluminación, al igual que en la parte de Morelos por el Casino Petrolero y más adelante tenemos el Cendi de Pemex y la Casa de Amor”, externó un vecino que por temor a represalias prefirió el anonimato.



Esta persona señaló que los demás colonos piden que se repare el alumbrado público de esa zona, pues pese a que a escasos metros se encuentra la Sexta Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), tampoco hay vigilancia, por lo que ya exhortaron a la Secretaría de Seguridad Pública mayor presencia de policiaca.



“Pedimos en primer lugar que compongan el alumbrado, porque ese es un primer motivo para que los asaltantes estén al acecho y a las autoridades también, al Mando Único que patrullen más seguido por esta zona que está solitaria y muy oscura… han ocurrido dos asaltos, lo raro es que está cerca el Ejército y no hay seguridad, muy pocas veces se ve que pase la patrulla, la iluminación es escasa en la zona de Lerdo, Morelos y Zamora, nosotros vivimos por ahí… fue robo de vehículos a mano armada”, mencionó.



El vecino indicó que llevan al menos tres días sin iluminación en los postes ubicados por la zona.