Administración en Veracruz no invirtió en obra pública: Constructores

La actual administración municipal de Veracruz concluirá sin haber invertido en obra pública y sobre todo sin haber incluido a los empresarios locales en sus trabajos, acusó Alfonso Arnáiz Vázquez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz.



Dijo que de nada sirve cambiar titulares en las direcciones sino hay trabajos de infraestructura y mejoras en la ciudad.



“No se ve obra pública por ningún lado en Veracruz y aunque hemos insistido no nos dieron nada porque no había dinero solo un par de obras chiquitas, pero este año nada. Siguen siendo las empresas favoritas las que se llevan la obra, todos los recomendados y las pequeñas y microempresas siguen a la deriva”.



No se vislumbra gran cambio para los próximos cuatro años ya que los candidatos a las presidencias municipales proponen lo mismo de siempre, acusó el presidente local de la ACEVAC.



Advirtió que seguirán las obras de relumbrón y el municipio porteño padeciendo de servicios públicos y sin poder mejorar la calidad de vida de los habitantes.



“La obra pública hace mucha falta en escuelas, colonias, calles, sin embargo, seguimos con obra pública de relumbrón. La realidad es que hacen falta tantas cosas como invertir en las playas porque nos estamos quedando sin playas, las calles están deterioradas y no hay propuestas. Un municipio que no le inyecta a la obra pública pasa desapercibido y debe haber obra debe estar bien hecha”.



A su parecer las campañas dejan mucho que desear pues son las mismas propuestas de siempre y se traducirá en abstencionismo en las urnas el 4 de junio.



Aunado a que en municipios como Boca del Río los abanderados son desconocidos para los ciudadanos.



“Por un lado está la situación de poder con el hijo, el otro por el poder de López Obrador, pero no ha habido propuestas en forma. Seguimos con descalificaciones y veo muy gris la elección, como un desinterés total y podría haber abstencionismo. Que traigan propuestas positivas porque no salen de hacer un parque, remodelar, no salen de ahí. En el caso de Boca Del Río ni se conocen los candidato”.



Sobre la obra pública consideró que en Boca del Río si se ve avance pero en Veracruz no.