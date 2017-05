Continúan menores con problemas en educación: UV

La Universidad Veracruzana realizó durante el 2016 una Medición Independiente de Aprendizaje (MIA) en los 21 distritos de Veracruz, la muestra fue aplicada a 6 mil 031 niños voluntarios.



Los resultados arrojaron que 1 de cada 4 niños no puede contestar la lectura de comprensión que se les proporcionó, esto es igual al 25%. En el área de matemáticas el panorama es más sombrío ya que 1 de cada 2 niños no pudo resolver el problema, equivalente al 50% de la población muestra.



En general se observa que los niños encuestados de 10 a 16 años para esta investigación tuvieron más problemas con las matemáticas que con la lectura, quedando de la siguiente manera:



En matemáticas, el 70% logró resolver una simple resta y el 30% no lo logró. En lectura el 89% pudo leer el texto en contraparte con el 12% que no pudo y el 20% no lo comprendió.



Samara Vergara López, investigadora de la Universidad Veracruzana encargada del proyecto MIA explica que desde hace 4 años se realiza esta medición en México, sin embargo en el estado es la segunda vez.



La información obtenida refleja que se está haciendo que los niños acarreen problemas de aprendizajes básicos que después se van a convertir en problemas mayores.



“Estamos fallando en educar a nuestros niños, la escuela es muy importante pero no solo es la escuela; tenemos un lema, la educación es de todos y la responsabilidad es mía también”, señala la investigadora.



Con las conclusiones sacadas con la Medición Independiente de Aprendizaje ya se están tomando medidas como por ejemplo intervenciones extraescolares comunitarias y también de tipo escolar con clases extras fuera del horario establecido.



Vergara López pretende que más ciudadanos se involucren para intervenir en estos aprendizajes. Que los mismos ciudadanos puedan organizarse y hacer algo por las nuevas generaciones que están teniendo problemas evidentes para aprender desde las cuestiones básicas