En Acayucan PAN en desacuerdo con la alianza

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-17-19:21:30 Acayucan Miguel Ángel Ramón Martínez, delegado distrital del Partido Acción Nacional (PAN) en Acayucan

El delegado distrital del Partido Acción Nacional (PAN) en Acayucan, contador Miguel Ángel Ramón Martínez, se declara inactivo junto con los panistas afiliados y fundadores del albiazul, inactivo políticamente y en desacuerdo con las imposiciones en la planilla de la alianza PRD-PAN.



“No estamos de acuerdo porque no hay una razón para estar de acuerdo con esa alianza, las y los señores no son panistas, van por cargos públicos, ellos pertenecen a Alternativa Veracruzana (AVE) que es un partido que ya perdió su registro, desapareció desde la pasada elección”, explicó en entrevista que concedió este miércoles.



“Tampoco estamos de acuerdo en la forma de hacer publicidad política a nombre de nuestro partido el PAN, se acostumbra que del estatal se envía un formato y esta vez, o no se los mandaron o no lo respetaron, porque qué es eso de PAN Alternativo, es una falta de respeto a los orígenes de nuestro partido y al mismo Manuel Gómez Morín”, concluyó.