El PRI recuperará Veracruz con Kuri: Camacho Quiroz

El PRI recuperará el municipio de Veracruz y desde San Lázaro se buscará el mejor presupuesto para echar a andar los proyectos del hoy candidato Fidel Kuri Grajales, anunció César Camacho Quiroz, coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados.



En reunión con el abanderado a la alcaldía de Veracruz el legislados federal auguró el triunfo de Kuri y reiteró que habrá todo el apoyo para él.



“Él va a a ganar la elección el 4 de junio. El Tibu no se va, el Tibu llegó para quedarse en Veracruz y servirlo, porque ésta que fue la Villa Rica de la Vera Cruz, donde se fundó el primer municipio de América en 1519, va a tener a partir del 1 de enero de 2018 a un gran veracruzano, un gran político para coordinar los esfuerzos del puerto de Veracruz.



“Quiero adelantar que pronto estarán aquí con Fidel los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y de Infraestructura para recibir los proyectos más importantes para Veracruz.



Todos tendrán una oportunidad de presentarlos. La inteligencia, el empaque, la sensibilidad social de cada quién serán los factores que hagan más viables las propuestas”, expresó.



Admitió que en el país hay casi 2 mil 500 municipios, pero algunos por su historia, su fuerza, sus proyectos y la mano firme de quienes los conducen, merecen un tratamiento singular.





LEGALIDAD



El diputado federal advirtió que el gobierno federal no deberá meter las manos en los comicios pues infringiría la ley y tendría que enfrentar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.



“El gobierno estatal no está en las elecciones y si lo está, está cometiendo un delito. En consecuencia, que el gobierno estatal se dedique a gobernar, que por cierto buena falta le hace a Veracruz que lo gobiernen, si entendemos por gobernar un ejercicio del poder con base en la ley.



“Que entiendan perfectamente que no se puede abusar de la posición política y menos de los recursos públicos para efectos electorales, porque no sólo estaría en contra de la ética sino en contra de la ley y seguramente no les gustará estar en denuncias en la FEPADE”, subrayó Camacho Quiroz.



Por otra parte negó que se la justicia haya sido lenta para desaforar y sancionar al diputado federal priista Tarek Abdalá, y muy ágil con la morenista Eva Cadena Sandoval.



“El fiscal veracruzano es jurídicamente inepto y políticamente insensible (...); el propio fiscal actuó de mala fe porque pidió el desafuero de alguien que él sabía que contaba con la suspensión definitiva del acto reclamado.



“Cuando un juez federal resuelva quitarle, darle o no el amparo a Tarek Abdalá, la Cámara podría proceder; a diferencia de Eva Cadena, que no le concedió el juez federal ni siquiera la suspensión. No podemos pretender darle el mismo tratamiento a dos asuntos que el Poder Judicial de la Federación ha tratado de manera diferente”, puntualizó Camacho Quiroz.



Indicó que corresponderá resolver el caso a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.



Remarcó que el PRI no defiende a quienes se han portado mal y aseveró que si alguien hizo mal las cosas no se busca impunidad, sino que deberá ser juzgado conforme a al ley, pero aclaró que no se debe pretender torcer la ley.



“Nosotros queremos que los jueces cuando lleguen a sus escritorios los asuntos, actúen sin consignas políticas,que no se judicialice la política ni que se politice la justicia”.