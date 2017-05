Nogales: Ofrecen dinero a PVEM-PRI para retirar demanda

María de Lourdes Martínez López, coordinadora de campaña del candidato del PVEM-PRI al gobierno municipal, acusó que tras la golpiza que le infringió el hermano del alcalde de Nogales, Miguel Bonilla Arriaga la mañana del pasado martes, una abogada le ofreció dinero a cambio de retirar la demanda, pero esta se seguirá de oficio e incluso ya se alista la queja ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, FEPADE.



En conferencia de prensa Yoxan Santos Rosas, abogado especialista en procesos electorales, dijo que María de Lourdes sufrió golpes que si bien no ponen en peligro su integridad si ameritan cuidado al extremo que debe guardar reposo para no tener una complicación.



“El señor Miguel Bonilla Arriaga, hermano del Alcalde Antonio Bonilla ha sido señalado como el autor directo quién golpeó a mi representada y está acusado por el delito de lesiones y amenazas; la denuncia fue interpuesta y esperemos que la justicia haga su trabajo sin temer una intromisión del presidente”, dijo.



Independientemente a que haya sido periodista, militante en algún Instituto Político amerita atención por ser mujer y el Partido Verde rechaza la violencia lo cual debe ser castigada pues la mujer tiene derecho a vivir libre de violencia lo cual ratifica la Corte Nacional de Derechos Humanos y no debemos hacer Justicia a la compañera.



No debemos rendirnos en defender a las mujeres de ahí que además de la denuncia penal se prepara una denuncia ante la FEPADE por las acciones calumniosas a un candidato y ante el Organismo Público Local Electoral que reside en Nogales se alistan los medios y pruebas para que sea castigado este delito electoral.



Precisó el especialista que hay elementos documentados para la procedencia iniciando con el testimonio de la agraviada, el panfleto que se distribuía, la identidad y reconocimiento del agresor, quien mantiene lazos sanguíneos con el Alcalde en función, así como su militancia o simpatía partidista, entre otros elementos expuestos en la denuncia.



Intentan coaccionar a agraviada para retirar demanda



Por su parte la coordinadora de campaña del PVEM-PRI, rechazó cualquier convenio para desistirse de la denuncia, toda vez que una abogada le ofreció indemnización a cambio de ello. La respuesta fue negativa y aseguró llegará hasta las últimas consecuencias para que ninguna mujer sufra un acto tan cobarde como el haber sido pateada y golpeada a puños por el hermano del Alcalde de Nogales.



“No vengo por dinero sino que las autoridades hagan justicia porque soy una mujer de bien, de casa y profesionista y no se vale que un cobarde que su señor padre viene de una buena familia como fue el señor Carlos Bonilla líder obrero y social que muchas veces el actual alcalde se abandero de su padre al decir que iba a honrar su memoria con un buen Gobierno, permita esta cobardía”, dijo María de Lourdes.



Quiero recalcar que temo por mi integridad, agregó, porque soy una mujer sola y vino una licenciada a quererme comprar, pero quiero llegar a las últimas consecuencias por la situación que representa la agresión, así me amenace o así pase lo que pase no hay dinero que me compré. Ya están sacando en redes sociales de que yo ando en todos los partidos lo que puedo decirle a la persona que escribe eso es que yo he trabajado en varios municipios como Rafael Delgado Atlahuilco y Tehuipango cuyos presidentes venían en diferentes partidos y también he coordinado campañas estatales porque trabajé varios años como representante.



“Como periodistas o jefe de prensa uno puede acompañar, asesorar o ser representante de jefe de prensa de cualquier candidato o cualquier partido. La profesión que tengo me haces a que yo pueda trabajar en cualquier partido, lo único que debo agradecer es la presencia y el apoyo incondicional que me han dado”, concluyó.