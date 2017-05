Yunes Linares incumple con ajuste al presupuesto estatal, seguirá con licuadora de Duarte: Sergio Rodríguez

Ya que todo indica que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, no enviará el ajuste al gasto para este 2017 que plantea la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para este 2017, es un hecho que en el actual gobierno se estaría volviendo a la práctica de “la Licuadora”.



Así lo afirmó el diputado local del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, quien recordó la advertencia del mandatario, quien en su momento dijo que de utilizar el presupuesto del gobierno anterior se incurriría en esa práctica, es decir que se usarían recursos etiquetados para otros rubros en los que no estaban contemplados.



En ese sentido, el presidente de la comisión de Hacienda del Estado dijo que será el pleno del Congreso estatal el que decida cómo proceder ante la negativa del mandatario, quien se ha negado a presentar su ajuste al gasto de este 2017.



Cabe recordar que dicha comisión dio como plazo hasta este miércoles para que el Ejecutivo presente un documento formal con las adecuaciones al presupuesto de egresos que aplicará durante el año, sin embargo todo indica que no lo remitirá.



Explicó que dicha Ley marca en sus artículos tercero y quinto transitorios que el mandatario debía de hacer las adecuaciones al gasto y enviarlas a la Legislatura, lo que nunca cumplió ni la Secretaría de Finanzas y Planeación o el mismo titular del Ejecutivo del Estado.



Adelantó que primero se reunirán los integrantes de la comisión de Hacienda del Estado y después por su parte informará al pleno “para que se tomen las acciones necesarias”.



“Nosotros no tenemos facultades para modificar el presupuesto tal cual está en la Ley de Egresos, estaríamos utilizando el presupuesto que dejó el gobierno anterior porque no hay ninguna modificación, es decir que se estaría volviendo a la práctica de la Licuadora”, advirtió.



Recordó que el pasado 30 de marzo la titular de la SEFIPLAN, Clementina Guerrero García, sí entregó un documento que estipula un recorte de mil 285 millones de pesos, sin embargo nunca estableció que era el documento formal, además de que no cumple con lo que marca la Ley.



“El tercero transitorio (de la Ley de Egresos) es claro en que el Ejecutivo lo debe entregar, sin embargo solo entregó un oficio de tres hojas en donde no hace ninguna referencia a ese documento de la Secretaría; al menos el documento debía de decir que se apegaba a la información que nos entregó SEFIPLAN, pero no fue así”, expuso el diputado del PRD.



Agregó que al no existir un documento formal de ajuste al gasto se estaría utilizando el presupuesto aprobado en diciembre y que dejó la anterior administración, a cargo del gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, mismo que no contempla cuestiones como el pago de la deuda que existe con los municipios en 2016.



Argumentó que el Congreso del Estado y el Ejecutivo trabajaron de manera conjunta, diseñando un esquema de tres meses para realizar los recortes necesarios ante un déficit de 22 mil millones de pesos para el actual ejercicio, no obstante al final no se está respetando lo aprobado en la Ley.



Finalmente, Rodríguez Cortés dijo que no ha dimensionado qué acciones deberá de tomar la Legislatura ante la negativa del gobernador, insistiendo en que serán todas las fracciones las que determinarán cómo proceder.