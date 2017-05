Crisis por agua en Coatzacoalcos; habitantes gastan hasta en 2 mil pesos por pipa

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-17-14:20:44 Coatzacoalcos En garrafones, cubetas grandes o chicas, no importa, el objetivo es llevar agua a los hogares de Coatzacoalcos. No importa si es la petrolera, centro o alguna de las colonias ubicadas al poniente de la ciudad, en todas los habitantes se quejan de la falta de agua y en el mejor de los casos les llega durante la noche o por la mañana, pero solo un rato.



Así en puntos como Rancho Alegre Uno, Manuel Avila Camacho, Centro, María de la Piedad, Benito Juárez Norte, Puerto México, Playa Sol, Santa María, Dunas, Jardines de California y Santa Martha entre otras, sus habitantes dicen que no tienen agua.



Este miércoles, desde las primeras horas en las oficinas de la Comisión Municipal del Agua, ubicadas en Coatzacoalcos, cientos de personas comenzaron a llegar en busca del vital líquido.



Ahí encontramos a Guillermo Herrera, vecino de la colonia Avila Camacho, quien señaló que desde hace ocho días no tiene ni gota de agua en su casa.



“Vengo cada tercer día con un tinaco de mil 100 litros y eso solo lo que nos dan de agua, no podemos llevar más”, dijo.



“Una pipa de los que surten agua en la General Anaya, cuesta entre mil 500 y dos mil pesos”, dijo don Guillermo.



A falta de un vehículo, Daniel Juárez acudió a cargar agua en la motocicleta de un amigo, él solo pudo trasladar hasta su hogar ubicado en centro dos garrafones del vital líquido.



También estaba Luis Sánchez, quien en su automóvil subió seis garrafones de agua y los trasladó hasta la colonia Puerto México donde tiene su casa.



Al preguntar si ya habían llamado al servicio de pipas, las personas que esperan llenar sus recipientes en la CAEV indican que sí, pero que no les había llegado.



Asimismo aclararon que para llenar sus garrafones o tinacos, no les piden que muestren algún recibo de agua.



Hasta el medio día continuaban llegando decenas de personas en camionetas y automóviles en busca del líquido.





UNA SEMANA MÁS PERMANECERÍA EL DESABASTO



De manera oficial este miércoles al medio día, la CAEV dio a conocer que son 30 colonias de Coatzacoalcos las que tienen problemas por falta de agua y que el abasto se verá normalizado de manera paulatina a partir del próximo martes 23 de mayo.



Para la contingencia, CAEV opera con nueve pipas y seis camionetas de surtido rápido, con las cuales hasta este miércoles habían abastecido a 10 mil 540 domicilios.



Según el organismo del agua, debido a la temporada de calor el gasto del líquido se incrementó un 50 por ciento, mientras que la presa Yuribia bajó su capacidad de captación de agua.



Para abastecer del líquido a la ciudad, se requieren mil 200 litros de agua por segundo, mientras que la producción de la combinación de la presa Yuribia con los pozos de Calzadas y Canticas es de 880 litros.



Se anunció que ayer a las dos de la tarde quedaría reparada la fuga de un ducto que cruza por debajo del puente Calzadas, cerca del kilómetro 14.



La misma CAEV dio a conocer que el abasto de agua se verá normalizado hasta próximo martes 23 de mayo y que se continuará con los operativos en pipas.



También se dio a conocer que se han solicitado 9 equipos de bombeo para habilitar 5 pozos de la batería de Calzadas y 4 de la batería de Canticas.





SOLO CUATRO POZOS ESTÁN FUNCIONANDO



Fuentes dignas de crédito, informaron que solo cuatro de los quince pozos con que cuenta CAEV estaban trabajando este miércoles.



Según la misma fuente, miércoles la dependencia pondrían en funcionamiento los pozos de La Noria y Santa Isabel, debido a que el que se ubica en las oficinas en la avenida Revolución de esta ciudad no sería suficiente.



Indicó que hasta miércoles por la mañana no había concluido la reparación de un ducto que comunica el agua de los pozos de Canticas al poniente de la ciudad.



Además de que personas desconocidas cerraron algunas válvulas sin el conocimiento de la gente de CAEV, por lo que al ser detectadas se les se aplicó soldadura para evitar que estas volvieran a ser bloqueadas.



Lo anterior, se suma con los constantes robos de cable a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que han dejado sin agua a más de 30 mil habitantes del poniente.